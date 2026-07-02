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Finanzprodukte oder Sportwetten? 

Neues Rekordvolumen: Polymarket und Kalshi im WM-Fieber

Kalshi und Polymarket erreichen im Juni ein Handelsvolumen von 44,8 Milliarden US-Dollar. Die Fußball-WM treibt Prediction Markets auf neue Rekordniveaus.

Johannes Dexl
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Beitragsbild: picture alliance / Ercin Erturk

 | Die Fußball-Weltmeisterschaft zieht die Menschen derzeit in seinen Bann

Die Prediction Markets von Kalshi und Polymarket erleben durch die Fußball-WM 2026 einen massiven Wachstumsschub. Im Juni kamen Kalshi und Polymarket zusammen auf ein Handelsvolumen von 44,8 Milliarden US-Dollar. Gegenüber Mai entspricht das einem Plus von rund 75 Prozent.

Besonders stark legte Kalshi zu. Das monatliche Volumen stieg von 16,81 Milliarden auf 31,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 87,4 Prozent. Polymarket kam auf seiner internationalen Plattform auf 10,26 Milliarden US-Dollar, nach 7,08 Milliarden US-Dollar im Mai. Die regulierte US-Plattform Polymarket US erreichte 3,04 Milliarden US-Dollar.

Der wichtigste Treiber dahinter ist klar die Fußball-WM, die am 11. Juni gestartet ist. Allein Kalshis Markt auf den späteren Weltmeister zog bereits mehr als 832 Millionen US-Dollar an Wetten an. Rund 35 Prozent des Volumens entfielen dabei auf Frankreich als möglichen Sieger. Auf Polymarket erreichen einzelne WM-Spiele inzwischen Volumen von rund 500.000 bis zwei Millionen US-Dollar.

Prediction Markets als Sportwetten-Rivale

Der Boom zeigt, wie stark Prediction Markets inzwischen in das Territorium klassischer Sportwettenanbieter eindringen. Das bringt Kalshi und Polymarket in den USA jedoch auch immer stärker in Konflikt mit lokalen Behörden. Mehrere Bundesstaaten werfen den Plattformen vor, unlizenzierte Sportwetten anzubieten. Die Plattformen argumentieren dagegen, dass ihre Event-Kontrakte unter die Aufsicht der CFTC fallen und damit auf Bundesebene reguliert werden. Auch die CFTC pocht auf ihre Zuständigkeit gegenüber einzelnen Bundesstaaten.

Damit entwickelt sich rund um Prediction Markets eine Grundsatzfrage: Sind Sport-Kontrakte auf Kalshi und Co. Finanzprodukte oder faktisch Sportwetten, die unter die Glücksspielgesetze der Bundesstaaten fallen?

Prognosemärkte boomen jedoch nicht nur aufgrund der Angebote auf Sportevents. Darum will auch Meta in Prediction Markets einsteigen.

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