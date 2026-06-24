Meta will offenbar in das Geschäft mit Prognosemärkten einsteigen. Das Unternehmen soll bereits an einer Plattform mit dem Namen “Arena” arbeiten.

Meta arbeitet offenbar an einer eigenen Plattform für Prognosemärkte. Wie die New York Times berichtet, soll das Projekt intern unter dem Namen “Arena” entwickelt werden. Nutzer sollen dort auf den Ausgang politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Ereignisse wetten können.

Anders als bei Anbietern wie Polymarket oder Kalshi sollen die Prognosen zunächst nicht mit Geld, sondern mit Punkten abgegeben werden. Nach Informationen der New York Times treibt Mark Zuckerberg das Projekt persönlich voran. Eine Entwicklergruppe arbeite demnach bereits an der Umsetzung.

Polymarket dient als Vorbild

Mit dem Projekt würde Meta in einen Markt vorstoßen, der in den vergangenen Jahren nicht nur deutlich gewachsen ist, sondern auch viel mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Plattformen wie Polymarket und Kalshi verzeichnen inzwischen hohe Nutzerzahlen und Handelsvolumina, nicht zuletzt durch die aktuell stattfindende Fußball-WM. Auch andere Unternehmen aus der Finanz- und Glücksspielbranche prüfen inzwischen eigene Prognose-Angebote.

Meta hat bereits mehrfach versucht, neue digitale Geschäftsfelder zu erschließen. 2019 stellte der Konzern mit Libra eine eigene Kryptowährung vor, zog das Projekt nach regulatorischem Widerstand jedoch wieder zurück. Auch die NFT-Integration bei Instagram sowie das große Metaverse-Projekt wurden später eingestellt oder deutlich zurückgefahren.