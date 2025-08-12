- Safety Shot Inc. (Nasdaq: SHOT) investiert 25 Millionen US-Dollar in BONK-Token und sichert sich einen zehnprozentigen Umsatzanteil an der Solana-Launchpad-Plattform BONK.fun. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.
- Safety-Shot-CEO Jarrett Boon verweist auf Solanas geringe Gebühren und hohe Geschwindigkeit als strategischen Vorteil.
- „Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in den kommenden Tagen weitere Einzelheiten über den vollen Umfang dieser Strategie mitzuteilen, während wir unsere Getränkemarken zu neuen Höhen führen“, so Boon.
- Mit den neuen Höhen hat es bisher nicht wirklich geklappt – eher das Gegenteil ist der Fall.
- Die Aktie stürzte am Tag der Ankündigung um 52 Prozent ab. Anleger zeigen sich skeptisch gegenüber der Krypto-Strategie eines Getränkeherstellers.
- Trotz neuen Allzeithochs bei Bitcoin und einigen Altcoins hat der Memecoin-Markt seit Jahresbeginn 25 Prozent seiner Marktkapitalisierung verloren. BONK hat seit seinem Höchststand im November 2024 sogar rund 58 Prozent eingebüßt.
