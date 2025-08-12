App herunterladen
Aktie fällt 52 Prozent Nasdaq-Unternehmen startet BONK-Reserve

Ein Nasdaq-Unternehmen wagt den Schritt ins Krypto-Treasury und investiert 25 Millionen US-Dollar in BONK. Doch die Aktie reagiert mit einem massiven Absturz.

Dominic Döllel
Teilen
Solana-Kurs198.38 $12.65 %
Bitcoin kaufen
Ein Shiba-Inu-Hund mit geschlossenen Augen und einem fröhlichen Bonk-Lächeln im Mund vor einem weißen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BONK ist einer der erfolgreichsten Memecoins
  • Safety Shot Inc. (Nasdaq: SHOT) investiert 25 Millionen US-Dollar in BONK-Token und sichert sich einen zehnprozentigen Umsatzanteil an der Solana-Launchpad-Plattform BONK.fun. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.
  • Safety-Shot-CEO Jarrett Boon verweist auf Solanas geringe Gebühren und hohe Geschwindigkeit als strategischen Vorteil.
  • „Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in den kommenden Tagen weitere Einzelheiten über den vollen Umfang dieser Strategie mitzuteilen, während wir unsere Getränkemarken zu neuen Höhen führen“, so Boon.
  • Mit den neuen Höhen hat es bisher nicht wirklich geklappt – eher das Gegenteil ist der Fall.
  • Die Aktie stürzte am Tag der Ankündigung um 52 Prozent ab. Anleger zeigen sich skeptisch gegenüber der Krypto-Strategie eines Getränkeherstellers.
Ein Liniendiagramm vergleicht die Kursentwicklung von Bonk (blau, leichter Rückgang) und SHO.T (rot, starker Rückgang um über 50 %) vom 10. August bis zum 12. August 2023 und zeigt die relative Stabilität von Bonk in diesem Zeitraum.
SHOT stürzt plötzlich ab I Quelle: Tradingview
  • Trotz neuen Allzeithochs bei Bitcoin und einigen Altcoins hat der Memecoin-Markt seit Jahresbeginn 25 Prozent seiner Marktkapitalisierung verloren. BONK hat seit seinem Höchststand im November 2024 sogar rund 58 Prozent eingebüßt.
  • Wieso BONKs Bewertung neu gedacht werden muss – nicht nur als Doge-Kopie, lest ihr hier: BONK greift nach dem Memecoin-Thron.
