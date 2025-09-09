- Nasdaq, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Börse der Welt, reichte am Montag bei der SEC einen Antrag auf eine Regeländerung ein. Diese würde es dem Unternehmen ermöglichen, tokenisierte Aktien zu listen.
- Das Unternehmen beantragte unter anderem die Änderung der Definition eines Wertpapiers. Damit sollen tokenisierte Aktien nach denselben Ausführungs- und Dokumentationsregeln wie herkömmliche Wertpapiere gehandelt werden können, sofern die tokenisierten Versionen als gleichwertig angesehen werden.
- Des Weiteren sollen tokenisierte Vermögenswerte eindeutig gekennzeichnet werden. Dies soll sicherstellen, dass alle Teilnehmer, einschließlich der für Clearing und Abrechnung zuständigen Stellen wie der Depository Trust Company, diese Geschäfte ordnungsgemäß abwickeln.
- “Ein Wertpapier kann im Nasdaq Market Center entweder in traditioneller Form (eine digitale Darstellung von Eigentum und Rechten, jedoch ohne Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie) oder in tokenisierter Form (eine digitale Darstellung von Eigentum und Rechten, die die Blockchain-Technologie nutzt) gehandelt werden”, so das Unternehmen in der Einreichung.
- Darin betonte es auch, wie wichtig es sei, tokenisierte Wertpapiere in den Zuständigkeitsbereich etablierter Wertpapiermarktakteure zu stellen. Bei Notierungen an “isolierten Handelsplätzen” hätten Anleger im Gegensatz dazu “kein konsolidiertes Gefühl für die besten marktweiten Preise”.
- Darüber hinaus erklärte der Börsenbetreiber, dass tokenisierte Vermögenswerte bei der Orderausführung die gleiche Priorität hätten wie traditionelle Aktien.
- Im Falle einer Genehmigung wären regulierte US-Börsen wie Nasdaq berechtigt, tokenisierte Aktien auf ihren Plattformen zu listen. Dies könnte die Liquidität für die Blockchain-basierten Versionen traditioneller Wertpapiere stark erhöhen.
