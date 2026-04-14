Ein Post von X-Produktchef Nikita Bier heizt Spekulationen über eine mögliche Fusion aus Krypto und X an. Die Hintergründe.

Nach “hartem Jahr für Krypto”: Head of Product von X mit mysteriöser Ankündigung

Nach “hartem Jahr für Krypto”: Head of Product von X mit mysteriöser Ankündigung

Ein Post von Nikita Bier, seines Zeichens Head of Product bei X, sorgt in der Krypto-Szene für neue Spekulationen über Elon Musks Payment-Offensive. “Krypto hatte ein hartes Jahr. Vielleicht sollten wir etwas starten, um das zu ändern”, schrieb Bier am Dienstag auf X. Der Beitrag verbreitete sich schnell und wird von vielen Marktbeobachtern als möglicher Hinweis auf eine engere Verbindung zwischen X Money und der Krypto-Industrie gewertet.

Der Zeitpunkt ist auffällig. Elon Musk hatte bereits im März bestätigt, dass X Money im April in den Early Access starten soll. Geplant sind demnach Peer-to-Peer-Zahlungen, Einzahlungen, eine Debitkarte und Renditen auf Guthaben. Das Produkt entsteht in Zusammenarbeit mit Visa und soll über die X-Tochter X Payments in mehr als 40 US-Bundesstaaten ausgerollt werden.

Crypto has had a rough year. Maybe we should launch something to fix it. — Nikita Bier (@nikitabier) April 14, 2026

X Money mit Krypto-Features?

Offiziell ist X Money bislang als Fiat-Produkt beschrieben. Bestätigte Krypto-Funktionen gibt es derzeit nicht. Gerade das macht Biers Post für die Branche so interessant. Denn das Unternehmen hat eine Integration von Blockchain-Infrastruktur bislang weder angekündigt noch ausdrücklich ausgeschlossen. Die Überschneidungen sind jedenfalls offensichtlich. Instant Payments, digitale Wallets und Renditen auf Dollar-Guthaben gehören seit Jahren zu den zentralen Versprechen des Krypto-Sektors.

Neue Nahrung erhalten die Spekulationen auch durch einen Personalwechsel. Das Unternehmen von CEO Elon Musk hat vor wenigen Wochen Benji Taylor verpflichtet, den früheren Chief Product Officer von Aave und ehemaligen Design-Verantwortlichen bei Base. Taylor kommt also direkt aus dem Krypto- und DeFi-Umfeld.

Bier selbst machte rund um die Verpflichtung deutlich, wie sehr er Taylors Arbeit schätzt. Laut Berichten habe er dessen Produkte seit Jahren verfolgt und sich aktiv für den Wechsel eingesetzt. Das muss noch keine Krypto-Integration bedeuten. Es zeigt aber, dass X bei einem zentralen Produktbereich gezielt Personal mit Blockchain-Erfahrung einkauft.

Konkurrenz oder Adoptionsgarant?

Für die Branche ist das eine heikle Gemengelage. Der Social-Media-Gigant könnte seine Payment-Infrastruktur vollständig ohne Krypto aufbauen und damit zu einem direkten Konkurrenten für Wallets, Stablecoin-Anwendungen und Börsen werden, die mit schnellen Transfers und Renditen auf US-Dollar-Bestände werben. Ebenso denkbar ist aber ein hybrides Modell, bei dem Blockchain Rails im Hintergrund laufen, ohne dass Nutzer davon viel mitbekommen.

Der nächste große Impuls für Krypto muss also womöglich nicht aus der Branche selbst kommen. Er könnte auch von Plattformen kommen, die bestehende Krypto-Infrastruktur unsichtbar in massentaugliche Produkte einbauen. Ob X diesen Weg wirklich geht, ist offen. Klar ist bislang nur, dass Musks Payment-Projekt kurz vor dem Start steht und die Krypto-Szene jedes Signal daraufhin abklopft.

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