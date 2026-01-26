App herunterladen
On-Chain-Daten 

Mysteriöser Krypto-Wal bewegt nach fast einem Jahrzehnt 50.000 ETH: Ethereum vor Kurssturz?

Nach neun Jahren Funkstille schickt ein uralter Ethereum-Investor 145 Millionen US-Dollar an ETH an eine Börse und versetzt die ohnehin nervöse Krypto-Welt damit in Alarmbereitschaft.

Ethereum-Kurs2,894.79 $-1.59 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Krypto-Wale halten Privatanleger regelmäßig in Atem
  • Ein Ethereum-Wal ist nach etwa neun Jahren erstmals wieder aktiv geworden und hat damit für Sorgenfalten bei Krypto-Anlegern gesorgt. Wie On-Chain-Daten zeigen hat er am Sonntag 50.000 ETH im Wert von etwa 145 Millionen US-Dollar an eine Gemini-Wallet übertragen.
  • Die Wallet transferierte zunächst 25.000 ETH am frühen Morgen, bevor sie einige Stunden später weitere 25.000 ETH übertrug, wie Blockchain-Analyst EmberCN unter Berufung auf Daten von Arkham Intelligence mitteilte.
  • Die Adresse war seit 2017 inaktiv. Damals hatte sie rund 135.000 ETH von Bitfinex abgehoben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bestände einen Wert von etwa 12,17 Millionen US-Dollar – ETH wurde zu einem Kurs von unter 90 US-Dollar gehandelt. Nach den letzten Bewegungen enthält die Wallet noch immer etwa 85.283 ETH.
  • Der Transfer fällt mit einer neuen Welle von Wal-Aktivitäten auf dem Krypto-Markt zusammen. Letzte Woche wurden aus einer Bitcoin-Wallet, die seit 13 Jahren inaktiv war, etwa 909 BTC im Wert von etwa 84 Millionen US-Dollar an eine neue Adresse überwiesen.
  • Während Ethereum, Bitcoin und Co. derzeit weiter mit Kursrücksetzern zu kämpfen haben, erreichte Gold jüngst ein neues Rekordhoch bei 5.000 US-Dollar: Das ist der Grund für das Auseinanderklaffen zwischen dem Krypto- und dem Edelmetall-Markt.
  • Parallel dazu sorgt Ethereum-Treasury-Unternehmen ETHZilla für Irritationen in der Krypto-Community, nachdem es zwei Flugzeugtriebwerke gekauft hatte. Diese sollen den neuen Fokus auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte unterstreichen.

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

