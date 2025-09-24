App herunterladen
"Führende internationale Zahlungsalternative" Morgan Stanley stuft Ripple als Konkurrenz zu SWIFT ein

Morgan Stanley bezeichnet das Krypto-Unternehmen Ripple als künftige Alternative zu SWIFT. Zieht es die Bankenwelt nun zum XRP-Ledger?

Moritz Draht
Teilen
Eine weiße Münze mit dem S.W.I.F.T.-Logo und eine goldene Münze mit dem Ripple XRP-Logo und der Weltkarte stehen nebeneinander auf einer reflektierenden Oberfläche.

Beitragsbild: ChatGPT

 | Morgan Stanley hebt Ripple als Blockchain-Alternative zum etablierten SWIFT-System hervor
  • Die US-Großbank Morgan Stanley hat Ripple in einem Bericht als potenziellen Herausforderer des etablierten internationalen Zahlungsnetzwerks SWIFT bezeichnet. Grundlage ist ein im Review of Banking & Financial Law veröffentlichtes Paper, in dem Ripple aufgrund seiner schnellen Abwicklung und möglichen Kostenvorteile im Zahlungsverkehr hervorgehoben wird.
  • Die Bank verweist darauf, dass Ripple im Gegensatz zu SWIFT eine Blockchain-basierte Lösung anbietet, die insbesondere für grenzüberschreitende Transaktionen Effizienzvorteile verspreche. Dem Paper nach soll Morgan Stanley erklärt haben, dass die Einführung eines Ripple-ähnlichen Zahlungssystems “die Abwicklungszeiten verkürzen, Transaktionen beschleunigen und das Betrugsrisiko verringern“ könne. Die US-Bank betrachte Ripple “als eine führende internationale Zahlungsalternative zu SWIFT”, heißt es weiter.
  • Ripple positioniert sich seit seiner Gründung als Infrastruktur für den internationalen Zahlungsverkehr. Kernstück ist der XRP Ledger (XRPL), der für schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Transaktionen entwickelt wurde. Über das Netzwerk RippleNet wickeln Finanzinstitute Zahlungen nahezu in Echtzeit ab, wobei XRP als Brückenwährung dient.
  • Kürzlich hat SWIFT erstmals Ripple‘s XRP Ledger und Hedera Hashgraph (HBAR) für grenzüberschreitende Transaktionen getestet. Ziel ist die schrittweise Integration von Blockchain in bestehende Bankensysteme auf Basis des ISO-20022-Standards. Mehr dazu hier: SWIFT arbeitet mit Ripple und Hedera zusammen
  • Schleppend verlief es zuletzt hingegen für den XRP-Kurs. Seit dem Allzeithoch im Juli ist der “Banken-Coin” um 20 Prozent gefallen. Warum die Chart-Indikatoren weiterhin nachlassendes Momentum signalisieren, erfahrt ihr hier: Wie geht es für den Ripple-Coin weiter?
Quellen

Ausschnitt aus “Review of Banking & Financial Law” | X

