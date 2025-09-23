App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.98 T $
Bitcoin-Kurs113,053.00 $0.26%
Ethereum-Kurs4,198.91 $0.45%
XRP-Kurs2.88 $0.41%
Cardano-Kurs0.823711 $0.00%
Solana-Kurs219.43 $-0.78%
Dogecoin-Kurs0.240802 $0.51%
BNB-Kurs1,022.47 $1.83%
Polkadot-Kurs4.04 $1.43%
IOTA-Kurs0.172622 $1.87%
Official Trump-Kurs7.68 $0.76%
TRON-Kurs0.335096 $-1.55%
Stellar-Kurs0.370684 $1.07%

Kurs-Update  XRP im Fokus: Wie geht es für den Ripple-Coin weiter?

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Ripple-Coin XRP und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
Teilen
XRP-Kurs2.88 $0.41 %
Bitcoin kaufen
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze zeigt verschlungene Schaltkreismuster neben dem bekannten Ripple-Logo.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Ripple-Coin (XRP) könnte noch großes Potential haben

XRP prallte zuletzt am Widerstand bei 3,19 US-Dollar ab und geriet daraufhin unter Druck. Der Kurs konnte der EMA 50 Tage nicht verteidigen und fiel bis in die untere Supportzone, wo verstärkte Nachfrage einsetzte. In diesem Bereich bildete sich eine markante lange Wick, die statistisch gesehen häufig erneut getestet wird.

Sollte der Kurs in diese Zone zurückkehren und dort keinen nachhaltigen Halt finden, rückt der nächste Support in den Vordergrund, genau dort verläuft auch der EMA 200 Tage, der als zusätzliche Unterstützung wirken könnte. Auf der Oberseite bleibt es entscheidend, dass XRP den EMA 50 Tage zurückgewinnt. Parallel dazu müsste Bitcoin Aufwärtsdynamik entwickeln und einen weiteren Abverkauf vermeiden, um XRP den nötigen Rückenwind zu geben.

Die Indikatoren unterstreichen die aktuelle Schwäche. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert nachlassendes Momentum, während der RSI (Relative Strength Index) unter die Marke von 50 Punkten gefallen ist und die Signallinie nach unten durchkreuzt hat. Insgesamt ist die Woche schwach gestartet. Erst ein erneuter Anstieg über den EMA 50 Tage könnte das technische Bild stabilisieren, andernfalls bleibt das Risiko bestehen, dass sich die Abgaben in Richtung EMA 200 Tage fortsetzen.

Kryptowährungspreisdiagramm mit XRP und technischen Indikatoren, einschließlich gleitender Durchschnitte, MACD, RSI und Kauf-/Verkaufszonen; in der oberen linken Ecke wird ein Tiefenchart angezeigt.
XRP Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Technische Erholung oder anhaltende Schwäche?

Im 4-Stunden-Chart fällt die extrem lange Wick der Abverkaufskerze auf, die direkt bis zum Support durchlief. Dieses Muster sorgt für Unsicherheit, da der Markt erfahrungsgemäß Schwierigkeiten hat, solch tiefe Dochte ohne erneute Tests zu verarbeiten.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) deutet zwar auf nachlassendes negatives Momentum hin, was nach einem so starken Abverkauf typisch ist, dennoch bleibt das Marktumfeld angeschlagen. Parallel dazu befindet sich der RSI (Relative Strength Index) klar im überverkauften Bereich, was zumindest die Chance auf eine technische Gegenbewegung eröffnet.

Ein Candlestick-Chart von XRP/USDT zeigt den jüngsten XRP-Kursrückgang. Unterhalb des Hauptcharts werden gleitende Durchschnitte, das Volumenprofil sowie die Indikatoren MACD und RSI angezeigt.
XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Ein zusätzlicher Blick auf die Vektorkerzen und die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sämtliche Long-Positionen nach unten hin ausgelöscht wurden. In der aktuellen Preisspanne entsteht dadurch ein Long Delta, das mittelfristig für eine Erholung sprechen könnte, sofern Käufer den Bereich konsequent verteidigen.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs
In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist.
Jetzt reinschauen

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins im Minus: Letzte Chance vor Uptober?
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Smartphone mit automatisch gespeichertem Entwurf zeigt das Logo der Kryptowährung Polkadot vor einem digitalen Börsenticker-Bildschirm.
On-Chain-YieldPendle: DeFi-Protokoll nimmt 500-Billionen-Dollar-Markt für Zinsderivate ins Visier
Eine goldene Bitcoin-Münze mit einem markanten, gezackten Riss in der Mitte, der die finanzielle Instabilität oder Störung von Bitcoin symbolisiert.
Beginn einer neuen BTC-ÄraDas Ende der Bitcoin-Halving-Zyklen
Eine glänzende, durchscheinende abstrakte Form, die an ein stilisiertes H oder ein Band erinnert, sitzt auf einer kreisförmigen, metallischen Plattform mit einem tealfarbenen Hyperliquid-Glühen vor einem dunklen Hintergrund.
DEX-Konkurrent dreht auf Aster nimmt Fahrt auf: Das nächste Hyperliquid?
Aster
2.00 $
46.31%
Avalanche
35.59 $
12.20%
Mantle
1.84 $
11.48%
MYX Finance
9.62 $
6.95%
NEAR Protocol
3.06 $
4.98%
Aave
278.95 $
4.75%
Worldcoin
1.36 $
3.69%
Kaspa
0.079999 $
3.38%
Ethena
0.614025 $
3.24%
Chainlink
21.92 $
2.82%
Story
12.30 $
-12.35%
World Liberty Financial
0.198635 $
-5.46%
Pi Network
0.274971 $
-5.13%
MemeCore
2.46 $
-3.41%
Pump.fun
0.005783 $
-3.30%
Kinetiq Staked HYPE
47.35 $
-3.30%
Provenance Blockchain
0.043662 $
-2.98%
Hyperliquid
47.46 $
-2.54%
TRON
0.335096 $
-1.55%
VeChain
0.022746 $
-1.23%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren