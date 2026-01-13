Monero steigt auf Allzeithoch: Was treibt den Privacy-Coin?

- Monero hebt ab. Der Privacy Coin macht auf den Tag gesehen 13 Prozent Plus und erreicht damit ein neues Allzeithoch bei 686 US-Dollar. Fast der gesamte Rest des Krypto-Markts handelt seitwärts.
- Das tägliche Handelsvolumen von Monero explodierte um mehr als 150 Prozent auf über 500 Millionen US-Dollar. Das lässt auf eine Rotation aus anderen Privacy Coins schließen, allen voran Zcash. Dieser war über Monate der dominierende Privacy Coin und ist nun in ein Drama um seine Entwickler geschlittert. Diese haben sich von der Stiftung hinter dem Coin abgespalten, wegen Meinungsverschiedenheiten. Sie arbeiten aber noch weiter am Projekt.
- Monero ist eine Kryptowährung, die sich konsequent auf Privatsphäre und Anonymität konzentriert. Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum sind bei Monero Absender, Empfänger und Betrag einer Transaktion standardmäßig verborgen. Außenstehende können also nicht nachvollziehen, wer wem wie viel Geld geschickt hat.
- Monero existiert seit 2014 und ist kein Unternehmen, sondern ein Open-Source-Projekt, das von einer weltweiten Entwicklergemeinschaft getragen wird. Es gibt keine Stiftung, keine zentrale Instanz. Befürworter sehen Monero als digitales Bargeld, Kritiker verweisen auf mögliche Missbrauchsrisiken.
- Monero wurde aufgrund seiner Privacy-Features bereits in einigen Ländern verboten und von einigen großen Krypto-Börsen delistet. Aktuell hat es eine Marktkapitalisierung von fast 13 Milliarden US-Dollar, doppelt so viel wie Zcash. Damit rangiert Monero auf Platz 11 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt.
