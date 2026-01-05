App herunterladen
1.287 BTC 

Michael Saylor im Kaufrausch: Strategy kauft Bitcoin in Millionenhöhe

Kaum ein Montag vergeht ohne Neuigkeiten von Strategy. Michael Saylor verkündet den neusten Bitcoin-Kauf.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs93,840.00 $2.80 %
Michael Saylor mit orangener Krawatte auf einer Bühne.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor ist von Bitcoin überzeugt
  • Strategy verkündete in einer Pressemitteilung den neusten Bitcoin-Kauf im Wert von knapp 120 Millionen US-Dollar. Der Durchschnittspreis liegt bei etwa 90.000 US-Dollar.
  • Weil der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder gestiegen ist, hat Strategy mit dem jüngsten Kauf bereits einen kleinen Gewinn gemacht. Mit aktuell knapp 93.000 US-Dollar notiert die Krypto-Leitwährung sechs Prozent über Vorwochenniveau.
  • Insgesamt sitzt das Unternehmen jetzt auf einem Gesamtbetrag von 673.783 BTC. Der Durchschnittspreis für alle BTC-Investitionen liegt bei 75.026 US-Dollar. Einschließlich Gebühren und Auslagen beliefen sich die Gesamtkosten auf etwa 50,55 Milliarden US-Dollar. Die Firma erzielte damit Buchgewinne in Höhe von fast 12 Milliarden US-Dollar.
  • Obwohl sich die BTC-Bilanz pro Aktie kontinuierlich erhöht, steckt das Wertpapier von Strategy in der Krise. Trotz zwischenzeitlicher Kurszuwächse ist MSTR im Jahresvergleich um knapp 60 Prozent gefallen, BTC ist im selben Zeitraum nur um 5,4 Prozent gefallen.
Bitcoin und MSTR im Vergleich I Quelle: TradingView

  • Warum Saylor die größte Gefahr für Bitcoin ist – zumindest glaubt das Prof. Co-Pierre Georg – hört ihr hier:
Empfohlenes Video
Warum Michael Saylor die größte Bedrohung für Bitcoin ist

