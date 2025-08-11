- Mit aktuell 121.800 US-Dollar steht der Bitcoin kurz vor seinem Allzeithoch bei 123.091 US-Dollar, das erst vor einem Monat aufgestellt wurde.
- Der Kurs der Cyberdevise ist in den letzten 24 Stunden um drei Prozent gestiegen und weist eine Marktkapitalisierung von 2,43 Billionen US-Dollar aus.
- Damit ist BTC mehr wert als Amazon oder Silber – der nächste Konkurrent ist Alphabet (Google).
- Vor allem die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Bitcoin in die US-Rentenpläne aufzunehmen, hat den Anstieg seit dem 7. August befeuert.
- Presto Research-Analyst Min Jung erkennt aber auch andere Faktoren: “Ein Großteil des derzeitigen Kaufdrucks scheint von den großen Treasuries ausgegangen zu sein, was darauf hindeutet, dass sie weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Preisentwicklung spielen werden.”
- Welche Kursmarken jetzt für BTC wichtig werden, hat BTC-ECHO-Marktexperten Stefan Lübeck in der Bitcoin-Analyse erklärt.
- Ethereum steigt um zwei Prozent und notiert zur Stunde bei 4.311 US-Dollar, noch zwölf Prozent entfernt vom Allzeithoch aus dem Jahr 2021.
- Auch viele Altcoins folgen Bitcoin und schreiben grüne Zahlen.
- Neue Impulse erwarten die Trader und Analysten am morgigen 12. August durch die US‑Verbraucherpreise.
- “Angesichts der in dieser Woche anstehenden Veröffentlichungen von CPI und PPI sollten die Anleger jedoch vorsichtig bleiben, da makroökonomische Entwicklungen – insbesondere solche, die sich auf künftige Zinsentscheidungen auswirken – den Markt beeinflussen könnten”, so Jung. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
