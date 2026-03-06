Makroökonomin Lyn Alden sieht Bitcoin in den kommenden zwei bis drei Jahren vor Gold. Die Stimmung an den Märkten fällt derzeit sehr unterschiedlich aus.

Die Makroökonomin Lyn Alden erwartet in den kommenden Jahren eine stärkere Kursentwicklung von Bitcoin im Vergleich zu Gold. In einem Gespräch im Podcast New Era Finance erklärte sie, dass sie bei einer direkten Wahl zwischen beiden Anlageklassen aktuell Bitcoin bevorzugen würde.

“Wenn ich auf Bitcoin oder Gold in den nächsten zwei bis drei Jahren wetten müsste, würde ich auf Bitcoin setzen”, so Alden. Auf die Frage nach der voraussichtlich besseren Entwicklung ergänzte sie: “Wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Vermögenswert besser abschneidet, würde ich Bitcoin sagen.”

Gleichzeitig warnt Alden davor, die Beziehung zwischen Gold und Bitcoin zu stark zu vereinfachen. “Gold und Bitcoin können zusammen steigen, sie können zusammen fallen”, erklärt sie.

Gold mit optimistischer Marktstimmung

Alden verweist auf die jüngste Entwicklung am Goldmarkt. Das Edelmetall hatte jüngst ein neues Allzeithoch erreicht. “Ich würde nicht sagen, dass es eine Blase ist, aber die Stimmung ist derzeit etwas euphorisch”, erklärt Alden.

In den letzten 365 Tagen ist Gold um 75 Prozent gestiegen. Bitcoin ist um 22 Prozent gefallen I Quelle: Tradingview

Stimmungsindikatoren zeigen ebenfalls ein unterschiedliches Bild zwischen beiden Märkten. Der Gold Fear and Greed Index des Edelmetallhändlers JM Bullion erreicht zuletzt 72 von 100 Punkten und signalisiert damit eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Der Fear and Greed Index im Krypto-Markt liegt bei 25 Punkten und damit im Bereich von “Angst”.

Diskussion über Rolle als sicherer Hafen

Parallel dazu äußerte sich Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas zur Entwicklung der Bitcoin Spot ETFs. In einem Beitrag auf X verweist er auf weitere Kapitalzuflüsse in die Fonds und auf die jüngste Kursentwicklung im Umfeld geopolitischer Spannungen.

Another half bil day, with 10 of the 11 OGs getting love. YTD hole almost closed. Since Iran strike bitcoin and rise of geopolitical fear btc is up 12% and gold is down. So does that mean gold has failed as a safe haven and may be devoid of any purpose and vice-versa for btc? pic.twitter.com/29uHoBYaty — Eric Balchunas (@EricBalchunas) March 5, 2026

Er stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich die Wahrnehmung von Bitcoin und Gold als sichere Häfen verändern könnte.

