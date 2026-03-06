Die Makroökonomin Lyn Alden erwartet in den kommenden Jahren eine stärkere Kursentwicklung von Bitcoin im Vergleich zu Gold. In einem Gespräch im Podcast New Era Finance erklärte sie, dass sie bei einer direkten Wahl zwischen beiden Anlageklassen aktuell Bitcoin bevorzugen würde.
“Wenn ich auf Bitcoin oder Gold in den nächsten zwei bis drei Jahren wetten müsste, würde ich auf Bitcoin setzen”, so Alden. Auf die Frage nach der voraussichtlich besseren Entwicklung ergänzte sie: “Wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Vermögenswert besser abschneidet, würde ich Bitcoin sagen.”
Gleichzeitig warnt Alden davor, die Beziehung zwischen Gold und Bitcoin zu stark zu vereinfachen. “Gold und Bitcoin können zusammen steigen, sie können zusammen fallen”, erklärt sie.
Gold mit optimistischer Marktstimmung
Alden verweist auf die jüngste Entwicklung am Goldmarkt. Das Edelmetall hatte jüngst ein neues Allzeithoch erreicht. “Ich würde nicht sagen, dass es eine Blase ist, aber die Stimmung ist derzeit etwas euphorisch”, erklärt Alden.
Stimmungsindikatoren zeigen ebenfalls ein unterschiedliches Bild zwischen beiden Märkten. Der Gold Fear and Greed Index des Edelmetallhändlers JM Bullion erreicht zuletzt 72 von 100 Punkten und signalisiert damit eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Der Fear and Greed Index im Krypto-Markt liegt bei 25 Punkten und damit im Bereich von “Angst”.
Diskussion über Rolle als sicherer Hafen
Parallel dazu äußerte sich Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas zur Entwicklung der Bitcoin Spot ETFs. In einem Beitrag auf X verweist er auf weitere Kapitalzuflüsse in die Fonds und auf die jüngste Kursentwicklung im Umfeld geopolitischer Spannungen.
Er stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich die Wahrnehmung von Bitcoin und Gold als sichere Häfen verändern könnte.
