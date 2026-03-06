App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Bitcoin sicher traden
Mehr als 1 Million Nutzer vertrauen BISON
2.46 T $
Hyperliquid-Kurs30.49 $-3.80%
Bitcoin-Kurs69,979.00 $-3.50%
Ethereum-Kurs2,046.20 $-3.58%
XRP-Kurs1.39 $-2.59%
BNB-Kurs638.29 $-2.82%
Solana-Kurs86.54 $-5.27%
TRON-Kurs0.287108 $1.17%
Dogecoin-Kurs0.093086 $-2.72%
Cardano-Kurs0.267065 $-2.56%
Zcash-Kurs221.05 $-5.00%
Chainlink-Kurs9.08 $-3.72%
In 2-3 Jahren 

“Bitcoin wird besser abschneiden”: Lyn Alden stellt Gold-Narrativ infrage

Makroökonomin Lyn Alden sieht Bitcoin in den kommenden zwei bis drei Jahren vor Gold. Die Stimmung an den Märkten fällt derzeit sehr unterschiedlich aus.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs69,979.00 $-3.50 %
Bitcoin kaufen
Makroökonomin Lyn Alden vor Goldbarren und Bitcoin-Münzen bei einem Vortrag.

Beitragsbild: picture alliance und shutterstock

 | Makroökonomin Lyn Alden erwartet in den kommenden Jahren eine stärkere Entwicklung von Bitcoin als von Gold

Die Makroökonomin Lyn Alden erwartet in den kommenden Jahren eine stärkere Kursentwicklung von Bitcoin im Vergleich zu Gold. In einem Gespräch im Podcast New Era Finance erklärte sie, dass sie bei einer direkten Wahl zwischen beiden Anlageklassen aktuell Bitcoin bevorzugen würde.

“Wenn ich auf Bitcoin oder Gold in den nächsten zwei bis drei Jahren wetten müsste, würde ich auf Bitcoin setzen”, so Alden. Auf die Frage nach der voraussichtlich besseren Entwicklung ergänzte sie: “Wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Vermögenswert besser abschneidet, würde ich Bitcoin sagen.”

Gleichzeitig warnt Alden davor, die Beziehung zwischen Gold und Bitcoin zu stark zu vereinfachen. “Gold und Bitcoin können zusammen steigen, sie können zusammen fallen”, erklärt sie.

Gold mit optimistischer Marktstimmung

Alden verweist auf die jüngste Entwicklung am Goldmarkt. Das Edelmetall hatte jüngst ein neues Allzeithoch erreicht. “Ich würde nicht sagen, dass es eine Blase ist, aber die Stimmung ist derzeit etwas euphorisch”, erklärt Alden.

In den letzten 365 Tagen ist Gold um 75 Prozent gestiegen. Bitcoin ist um 22 Prozent gefallen I Quelle: Tradingview

Stimmungsindikatoren zeigen ebenfalls ein unterschiedliches Bild zwischen beiden Märkten. Der Gold Fear and Greed Index des Edelmetallhändlers JM Bullion erreicht zuletzt 72 von 100 Punkten und signalisiert damit eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Der Fear and Greed Index im Krypto-Markt liegt bei 25 Punkten und damit im Bereich von “Angst”.

Diskussion über Rolle als sicherer Hafen

Parallel dazu äußerte sich Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas zur Entwicklung der Bitcoin Spot ETFs. In einem Beitrag auf X verweist er auf weitere Kapitalzuflüsse in die Fonds und auf die jüngste Kursentwicklung im Umfeld geopolitischer Spannungen.

Er stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich die Wahrnehmung von Bitcoin und Gold als sichere Häfen verändern könnte.

Du willst den Rabatt bei Bitcoin und Altcoins nutzen, aber auch in Edelmetalle investieren? Auf der Investmentplattform von Bitpanda kannst du tokenisierte Edelmetalle sicher und seriös kaufen.

Empfohlenes Video
Börsen im Panikmodus – Darum hält sich Bitcoin
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Tokenisiertes Silber: Nahaufnahme von Silberbarren
Tokenisiertes SilberSo handelst du Silber auf der Blockchain
Christine Lagarde und Ursula von der Leyen im Gespräch – zwei der zentralen Akteurinnen hinter der Einführung des digitalen Euro in Europa.
Krypto in DACHDer Kampf ums digitale Geld im Euroraum hat begonnen
Eine Nahaufnahme eines Ripple-Coins (XRP), der aufrecht zwischen anderen Münzen steht, mit einem verschwommenen Graphen im Hintergrund, der auf eine XRP-Prognose und das Potenzial, 5 US-Dollar zu erreichen, hinweist.
KursanalyseXRP-Prognose: Kommt jetzt die Trendwende?
Kite
0.276734 $
6.90%
MemeCore
1.50 $
4.05%
WhiteBIT Coin
55.96 $
2.35%
Rain
0.009194 $
1.97%
Pi Network
0.202235 $
1.85%
Figure Heloc
1.04 $
1.18%
TRON
0.287108 $
1.17%
A7A5
0.012683 $
0.96%
Canton
0.153906 $
0.82%
HTX DAO
0.000002 $
0.70%
OKB
96.22 $
-8.31%
Jupiter
0.179743 $
-7.40%
Provenance Blockchain
0.014325 $
-7.05%
XDC Network
0.033497 $
-5.73%
Decred
29.79 $
-5.58%
Solana
86.54 $
-5.27%
Bittensor
182.30 $
-5.26%
Aster
0.699534 $
-5.23%
Official Trump
3.17 $
-5.02%
Zcash
221.05 $
-5.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren