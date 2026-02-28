PAX Gold legt nach den Angriffen von USA und Israel auf den Iran deutlich zu, während Bitcoin und der Gesamtmarkt unter Druck geraten. Ist die Kursbewegung nachhaltig?

Bitcoin fällt zwischenzeitlich auf 63.000 US-Dollar, die Altcoins bluten und die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes baut um vier Prozent ab. Inmitten des Abverkaufs legen nur wenige Kryptowährungen zu, eine davon: PAX Gold (PAXG). Hintergrund sind die jüngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran.

Anleger rotieren in gedeckte Gold-Token. PAXG, der durch physisches Gold besichert ist, entkoppelt sich damit vom Risk-off-Trend am Krypto-Markt und übernimmt kurzfristig die Rolle eines defensiven Assets.

Auffällig ist das Handelsvolumen: Dieses steigt um 302 Prozent auf 1,04 Milliarden US-Dollar. Das deutet auf starkes Kaufinteresse und eine aktive Umschichtung hin. Sollte das Volumen hoch bleiben, könnte sich die defensive Rotation zugunsten goldgedeckter Token weiter fortsetzen. Doch ist der Kursausbruch nachhaltig?

Pax Gold (PAXG): Kurs steigt nach US-Angriff auf Iran

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 5.257,59 USD (Tief der letzten Kerzen) und 5.600,00 USD (Intraday-Hoch). Der Schlusskurs liegt aktuell bei 5.458,04 USD, was einem Anstieg von rund 151,81 USD gegenüber dem Vortagesschluss von 5.306,23 USD entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2.606.187.929 USD.

PAX Gold legt zu

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 (5.255,62 USD) und zeigt eine Abfolge höherer Hochs und höheren Tiefs seit dem 27.02., was kurzfristig bullish ist. Erste Unterstützung bietet das Intraday-Tief bei 5.370,08 USD, gefolgt vom EMA-20 bei 5.255,62 USD; unmittelbare Widerstände liegen bei 5.600,00 USD und dem Allzeithoch von 5.619,09 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage positiv bis bullisch.

PAX Gold in “bullisher Ausbruchsphase”

Der RSI (14) steht bei 68,12 und signalisiert kräftiges Kaufmomentum, jedoch noch kein extremes Überkauft-Niveau. Das (MACD-)Histogramm weist eine positive Beschleunigung auf, was die aktuelle Rallye stützt.

Die Bollinger-Bänder haben eine Breite von rund 284,39 USD, was eine deutlich erhöhte, aber nicht panische Schwankungsbreite anzeigt. Der Markt befindet sich nach der Volatilitätsausweitung in einer bullischen Ausbruchsphase mit erhöhter Spannung.

Kurzfristige Prognose: So hoch könnte der Kurs jetzt steigen

Kurzfristig bleibt die Prognose für PAXG am 28.02.2026 bullish, solange der Kurs über dem EMA-20 (5.255,62 USD) handelt. Wichtige Unterstützungen: 5.370,08 USD (intraday), 5.255,62 USD (EMA-20) und 5.101,77 USD (Fibonacci-Referenz).

PAX Gold könnte weiter steigen

Widerstände befinden sich bei 5.600,00 USD und dem Allzeithoch 5.619,09 USD; ein Schluss über 5.600,00 USD mit Volumen würde ein Ausbruchssignal bestätigen. Fällt der Kurs unter 5.255,62 USD, ist mit erhöhter Volatilität und Testen der Fibonacci-Region um 5.101,77 USD zu rechnen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

