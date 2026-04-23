Der Finanzdienstleister startet mit BESO seinen ersten Krypto-ETF. Der Fonds setzt auf Bitcoin, Ethereum und Solana, gewichtet BTC aber überraschend niedrig.

Die institutionelle Krypto-Handelsplattform GSR hat am Mittwoch ihren ersten Krypto-ETF gestartet und dabei am ersten Handelstag ein Handelsvolumen von fast 5 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Der GSR Crypto Core3 ETF (BESO) bildet laut der Mitteilung von GSR den Spot-Preis von Bitcoin, Ethereum und Solana ab und bietet zusätzlich Staking-Erträge. In einem Beitrag auf X erklärte das Unternehmen zudem, dass für den Fonds eine “dynamische Allokationsstrategie” angewendet werde, um die Rendite zu optimieren. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1 Prozent.

Laut Daten der Nasdaq wurden am ersten Handelstag 185.574 Anteile von BESO gehandelt, was einem Volumen von rund 4,8 Millionen US-Dollar entspricht. Der Fonds schloss bei 26,04 US-Dollar, stieg im nachbörslichen Handel jedoch auf 33 US-Dollar.

ETF-Offensive der Wall Street

Der Markteintritt von GSR fällt in eine Phase, in der zahlreiche Wall-Street-Firmen eigene Krypto-ETFs gestartet oder entsprechende Pläne angekündigt haben. Dazu gehört auch die Investmentbank Morgan Stanley, die am 8. April einen Spot-Bitcoin-ETF aufgelegt hat, der bereits Nettozuflüsse in Höhe von 163,8 Millionen US-Dollar verzeichnet. Am 14. April reichte Goldman Sachs zudem einen Antrag für einen Bitcoin Premium Income ETF ein. Dieser soll Anlegern passive Erträge ermöglichen und gleichzeitig von möglichen Kurssteigerungen bei Bitcoin profitieren lassen.

GSR wurde 2013 von den ehemaligen Goldman-Sachs-Händlern Cristian Gil und Richard Rosenblum gegründet und zählt damit zu den etabliertsten Market-Making-Plattformen der Krypto-Branche. GSR-CEO Xin Song erklärte, das Unternehmen habe sein ETF-Geschäft ausgebaut, um seine Dienstleistungen einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Wörtlich sagte er: “Unsere ETF-Strategie spiegelt unser tiefes Verständnis dafür wider, wie sich diese Anlageklasse entwickelt.”

Nichts für Bitcoiner

GSR teilte mit, dass die Gewichtung von Bitcoin, Ethereum und Solana im BESO-Fonds wöchentlich auf Basis “forschungsgetriebener Signale” angepasst werde, um zusätzliche Renditen zu erzielen.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Modellportfolio-Analyse zeigt GSR eine optimierte Aufteilung, bei der Ethereum und Solana klar dominieren. ETH kommt auf 51,4 Prozent, SOL auf 41,67 Prozent, während BTC mit 6,93 Prozent nur einen kleinen Anteil ausmacht.

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