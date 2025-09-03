- Zwei Tage nach dem WLFI-Handelsstart handelt der neue Trump-Token bei 0,22 US-Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 5,4 Milliarden US-Dollar. Damit ist es binnen kürzester Zeit vermutlich “der wertvollste Vermögenswert der Trump-Familie“.
- Doch nicht nur der US-Präsident und bestimmte Familienmitglieder profitieren davon, dass der Token ihren Krypto-Projektes World Liberty Financial nun unter anderem auf Binance, der global führenden Krypto-Börse, gehandelt werden kann.
- Auch ein unter dem Pseudonym “Techno Revenant” bekannter Krypto-Trader hat sich einen enormen Gewinn gesichert. Rund 250 Millionen US-Dollar soll ihm der WLFI-Launch eingebracht haben.
- Zugegeben: Schon sein Startkapital war sehr beachtlich. Er investierte während des Token-Sales im vergangenen Jahr etwa 15 Millionen US-Dollar in WLFI und sicherte sich damit 1 Prozent des Gesamtangebots, wie aus Blockchain-Daten hervorgeht.
- Der neunstellige Gewinn von “Techno Revenant” folgt auf einen Gewinn von 38 Millionen US-Dollar, den der Krypto-Trader erst in der vergangenen Woche mit HyperLiquid erzielte. Dort handelte er mit XPL, als dessen Kurs in die Höhe schoss.
- Verbindungen des Traders zur Trump-Familie konnten bislang nicht nachgewiesen werden, sodass offenbar kein Fall von Insiderhandel vorliegt. Dem US-Präsidenten selbst werfen Kritiker hingegen immer wieder Interessenkonflikte und Selbstbereicherung vor.
- Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wies diese Vorwürfe jedoch entschieden zurück: “Weder der Präsident noch seine Familie waren jemals in Interessenkonflikte verwickelt und werden es auch niemals sein.”
- Schon im Januar hatte der Republikaner mit dem Launch eines Memecoin unmittelbar vor seinem Amtsantritt für Empörung gesorgt. Derzeit handelt Official Trump bei 8,43 US-Dollar und damit fast 90 Prozent unterhalb seines Allzeithochs.
