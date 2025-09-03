App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.92 T $
Bitcoin-Kurs112,430.00 $1.48%
Ethereum-Kurs4,479.12 $3.96%
XRP-Kurs2.86 $2.30%
Cardano-Kurs0.839656 $2.86%
Solana-Kurs210.98 $3.99%
Dogecoin-Kurs0.218907 $3.01%
BNB-Kurs861.13 $1.39%
Polkadot-Kurs3.88 $2.72%
IOTA-Kurs0.191160 $3.38%
Official Trump-Kurs8.42 $0.77%
TRON-Kurs0.341489 $1.22%
Stellar-Kurs0.365163 $1.35%

World Liberty Financial sorgt für Furore Krypto-Trader macht 250 Millionen US-Dollar Gewinn mit Trump-Token

Nicht nur die Trump-Familie, sondern auch ein anonymer Krypto-Trader erwirbt neuen Reichtum durch den WLFI-Token. So ging er dabei vor.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs112,430.00 $1.48 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in dunklem Anzug und weißem Hemd steht im Freien vor einem blauen Himmel und zeigt nach vorne, um die selbstbewusste Vision eines erfolgreichen Krypto-Traders zu verkörpern, der nach Gewinn strebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Verdient sich mit Krypto eine goldene Nase: Donald Trump
  • Zwei Tage nach dem WLFI-Handelsstart handelt der neue Trump-Token bei 0,22 US-Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 5,4 Milliarden US-Dollar. Damit ist es binnen kürzester Zeit vermutlich “der wertvollste Vermögenswert der Trump-Familie“.
  • Doch nicht nur der US-Präsident und bestimmte Familienmitglieder profitieren davon, dass der Token ihren Krypto-Projektes World Liberty Financial nun unter anderem auf Binance, der global führenden Krypto-Börse, gehandelt werden kann.
  • Auch ein unter dem Pseudonym “Techno Revenant” bekannter Krypto-Trader hat sich einen enormen Gewinn gesichert. Rund 250 Millionen US-Dollar soll ihm der WLFI-Launch eingebracht haben.
  • Zugegeben: Schon sein Startkapital war sehr beachtlich. Er investierte während des Token-Sales im vergangenen Jahr etwa 15 Millionen US-Dollar in WLFI und sicherte sich damit 1 Prozent des Gesamtangebots, wie aus Blockchain-Daten hervorgeht.
  • Der neunstellige Gewinn von “Techno Revenant” folgt auf einen Gewinn von 38 Millionen US-Dollar, den der Krypto-Trader erst in der vergangenen Woche mit HyperLiquid erzielte. Dort handelte er mit XPL, als dessen Kurs in die Höhe schoss.
  • Verbindungen des Traders zur Trump-Familie konnten bislang nicht nachgewiesen werden, sodass offenbar kein Fall von Insiderhandel vorliegt. Dem US-Präsidenten selbst werfen Kritiker hingegen immer wieder Interessenkonflikte und Selbstbereicherung vor.
  • Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wies diese Vorwürfe jedoch entschieden zurück: “Weder der Präsident noch seine Familie waren jemals in Interessenkonflikte verwickelt und werden es auch niemals sein.”
  • Schon im Januar hatte der Republikaner mit dem Launch eines Memecoin unmittelbar vor seinem Amtsantritt für Empörung gesorgt. Derzeit handelt Official Trump bei 8,43 US-Dollar und damit fast 90 Prozent unterhalb seines Allzeithochs.
Empfohlenes Video
Stablecoins: Die neue Waffe der USA gegen Europa?

Quellen

World Liberty Financial kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in World Liberty Financial (WLFI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum WLFI kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung
Ein humanoider Roboter analysiert ein digitales Börsenchart mit roten und blauen Kerzenleuchtern, mit subtilen Verweisen auf Chainlink, alles vor einem dunklen Hintergrund.
Was den Coin so besonders machtKI-Ranking enthüllt: Diese Kryptowährung gilt als massiv unterbewertet
Drei Bitcoin-Münzen sind teilweise in Wasser getaucht, während im Hintergrund unter dem dunklen Himmel ein Blitz einschlägt. Dies ist eine Anspielung auf die dramatische Volatilität des Bitcoin-Kurses, während Händler die 100.000 US-Dollar-Marke im September ins Visier nehmen.
Bitcoin aktuellFällt der Bitcoin-Kurs im September unter 100.000 US-Dollar?
MemeCore
0.998954 $
14.72%
Provenance Blockchain
0.027330 $
10.04%
Cronos
0.277772 $
9.41%
OKB
179.21 $
8.66%
Ethena
0.725187 $
7.21%
Avalanche
25.43 $
6.52%
Four
3.59 $
5.94%
Story
8.35 $
5.77%
Pudgy Penguins
0.030958 $
5.50%
Aave
327.67 $
4.87%
Sky
0.071738 $
-4.56%
World Liberty Financial
0.220662 $
-3.26%
Flare
0.020486 $
-1.97%
POL (ex-MATIC)
0.282995 $
-1.34%
LEO Token
9.50 $
-0.59%
sUSDS
1.07 $
-0.09%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999745 $
-0.04%
USDS
0.999518 $
-0.03%
Dai
0.999338 $
-0.03%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren