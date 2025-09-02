- Eine Entität, die mit der Familie von US-Präsident Donald Trump in Verbindung steht, hält nach dem gestrigen Handelsauftakt und dem damit einhergegangenen Unlock nun WLFI-Token im Wert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar (basierend auf dem aktuellen Kurs bei 0,24 US-Dollar).
- Laut der Website von World Liberty Financial hielten DT Marks DEFI LLC und “bestimmte Familienmitglieder” von Trump 22,5 Milliarden WLFI-Token. Das Unternehmen meldete, dass es am Montag 24,6 Milliarden WLFI-Token im Rahmen einer geplanten Maßnahme zur Schaffung eines ersten zirkulierenden Angebots freigeschaltet hat.
- Das Wall Street Journal kommt daher zu dem Schluss, dass WLFI jetzt “wahrscheinlich der wertvollste Vermögenswert der Trumps ist” und sogar “ihr jahrzehntealtes Immobilienportfolio übertrifft”. Rechnet man die Beteiligungen an anderen Krypto-Projekten hinzu, steigt die Summe nochmals stark an.
- So kontrollieren mit Trump verbundene Unternehmen rund 80 Prozent des milliardenschweren TRUMP-Memecoins. Ein Trump-eigener Trust hält zudem etwas mehr als die Hälfte des börsennotierten Trump Media, die seine Plattform Truth Social betreibt und Kryptowährungen kauft und hält. Dieser Anteil ist rund 2,5 Milliarden US-Dollar wert.
- WLFI hat daher nun einen Vorschlag zur Umsetzung eines Buyback-and-Burn-Programms von 100 Prozent der Protokollgebühren eingebracht. Wenn der Mechanismus angenommen wird, wird das zirkulierende Angebot des Tokens reduziert, was den Kurs der Kryptowährung stabilisieren soll.
- Allerdings kann es sich als schwierig erweisen, diesen neu geschaffenen Reichtum in bares Geld umzuwandeln – selbst wenn ein kleiner Teil des Trump-Anteils verkauft wird, dürfte dies einen rapiden Wertverfall nach sich ziehen.
- Der aktuelle WLFI-Kurs bedeutet einen enormen Aufschlag auf die 1,5 Cent, die frühe Investoren im vergangenen Jahr für den Kauf des Tokens zahlten. World Liberty sagte, dass diese zunächst jedoch nur ein Fünftel ihrer Bestände handeln konnten.
- Trump und seine Söhne unterstützten das Krypto-Unternehmen nach dessen Start im September 2024. Das Projekt steht stark in der Kritik, nachdem dem Republikaner Interessenskonflikte und Selbstbereicherung vorgeworfen werden.
- Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hält dagegen: “Weder der Präsident noch seine Familie waren jemals in Interessenkonflikte verwickelt und werden es auch niemals sein.”
