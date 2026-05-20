App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,28 T
Hyperliquid-Kurs44,33 8.33%
Bitcoin-Kurs66.770,39 1.27%
Ethereum-Kurs1.841,35 1.28%
XRP-Kurs1,18 0.57%
BNB-Kurs558,18 1.30%
Solana-Kurs74,01 2.16%
TRON-Kurs0,308263 0.99%
Dogecoin-Kurs0,089952 1.08%
Cardano-Kurs0,215847 1.05%
Zcash-Kurs540,80 12.47%
Chainlink-Kurs8,27 1.35%
Official Trump-Kurs1,77 1.30%
Pi Network-Kurs0,130889 2.30%
Pläne gestoppt 

Krypto-Pläne von Trump geraten ins Wanken – Truth Social stoppt ETFs

Truth Social zieht mehrere geplante Krypto-ETFs zurück. Betroffen sind Bitcoin- und Ethereum-Fonds aus dem Umfeld von Donald Trump.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs66.770,39 1.27 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Donald Trump war einst Bitcoin-Kritiker

Truth Social zieht mehrere geplante Krypto-ETFs zurück. Das geht aus neuen Registrierungsunterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Betroffen sind der Truth Social Bitcoin ETF sowie der Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Beide Fonds wurden im Juni 2025 eingereicht und sollten Anlegern direkten Zugang zu den beiden größten Kryptowährungen ermöglichen. Beantragt wurden die Produkte von Trump Media and Technology Group, dem Unternehmen hinter der Social-Media-Plattform Truth Social.

Die Rücknahme erfolgt knapp ein Jahr nach Einreichung der ETF-Anträge. Laut den S-1-Unterlagen wurden die Anträge offiziell zurückgezogen, bevor die ETFs genehmigt oder Investoren angeboten wurden. “Das Unternehmen hat beschlossen, die Registrierungserklärung zurückzuziehen und den Börsengang zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu verfolgen“, heißt es in der Mitteilung.

Trump-Lager setzt weiter auf Krypto

Die ETF-Pläne galten als weiterer Schritt der Trump-Familie in Richtung Krypto-Branche. Donald Trump hatte sich in seinem zweiten Wahlkampf deutlich offener gegenüber digitalen Vermögenswerten gezeigt und mehrfach angekündigt, die USA zu “Krypto-Hauptstadt” der Welt zu machen.

Lest auch
Neuer Bericht Jedes fünfte Mitglied der Trump-Regierung hält Krypto – droht jetzt ein Interessenkonflikt?

“Nach sorgfältiger Prüfung ermöglicht uns die Struktur des Investment Company Act von 1940, unseren Anlegern differenziertere Anlagestrategien anzubieten, als es im Rahmen des Investment Company Act von 1933 möglich gewesen wäre“, erklärt Steve Neamtz, Präsident von Yorkville America. Das Unternehmen tritt als Sponsor und Anlageberater der geplanten Truth Social Fonds auf.

Der Securities Act von 1933 regelt in den USA vor allem die erstmalige Ausgabe und den Verkauf von Wertpapieren an die Öffentlichkeit. Der Investment Company Act von 1940 konzentriert sich dagegen stärker auf den Betrieb von Investmentgesellschaften

Auch innerhalb der Familie wächst das Engagement. Eric Trump ist unter anderem mit American Bitcoin an einem eigenen Bitcoin Mining-Unternehmen beteiligt.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Joseph Lubin
Zweite ErtragsquelleEthereum-Treasury unter Druck: SharpLink startet DeFi-Offensive
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose bis 2030: Diese Kursziele halten Analysten jetzt für realistisch
Eine rot angeleuchtete Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuell Bitcoin-Kurs fällt zurück – diese Zone muss jetzt halten
Venice Token
15,32
23.05%
Dash
41,37
14.38%
Zcash
540,80
12.47%
Ondo
0,343117
10.16%
Jupiter
0,182832
9.57%
Hyperliquid
44,33
8.33%
Pudgy Penguins
0,007874
8.00%
XDC Network
0,030149
7.53%
Render
1,65
6.50%
Algorand
0,099727
5.95%
MemeCore
2,84
-4.59%
​​Stable
0,029248
-3.09%
Arbitrum
0,097744
-1.15%
Gate
6,02
-0.69%
DeXe
12,03
-0.59%
Quant
63,56
-0.38%
Cosmos Hub
1,74
-0.36%
Figure Heloc
0,888985
-0.35%
OKB
69,69
-0.22%
Stellar
0,124456
-0.06%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren