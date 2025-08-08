App herunterladen
Krypto-Kurse marschieren vorwärts Krypto-Marktupdate: Ethereum und XRP brechen aus

Während Bitcoin vorläufig noch an den 117.000 US-Dollar scheitert, legt Ethereum um 6 Prozent und XRP sogar um 12 Prozent zu. Startet nun die Altcoin-Rallye?

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs116,703.00 $1.72 %
Physische Münzen, die Ethereum und Bitcoin repräsentieren, werden vor einem digitalen Bildschirm ausgestellt, der ein farbenfrohes Finanzdiagramm mit roten und grünen Kerzenleuchtern zeigt, das die dynamische Welt der Kryptowährung hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | In der ersten Krypto-Jahreshälfte 2025 dominierte Bitcoin, jetzt sind die Altcoins am Drücker
  • Trotz Sommerferien zeigt sich der Krypto-Markt am Freitagmorgen von seiner besten Seite. Zwar hadert Bitcoin vorläufig noch mit der 117.000 US-Dollarmarke, doch dafür beeindrucken einige der Top-Altcoins mit hohen Kurszuwächsen.
  • Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei 3,87 Billionen US-Dollar, ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Zugleich sinkt die Bitcoin-Dominanz auf 60,1 Prozent. Zum Vergleich: Ende Juni beanspruchte BTC noch 65 Prozent der Krypto-Bewertung für sich.
  • Im Moment des Schreibens handelt die Krypto-Leitwährung bei 116.600 US-Dollar und verbucht damit einen Kursanstieg von 1,8 Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Die Spot ETFs von BlackRock und Co. sind derzeit jedoch eher ein Hindernis – im Handelsmonat August verzeichneten sie bereits 963 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen.
  • Umso positiver ist das Bild beim langjährigen Herausforderer Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung steht aktuell bei 3.910 US-Dollar, ein Kurszuwachs von 6 Prozent gegenüber dem Vortag. Vor allem die neuen ETH-Treasury-Unternehmen wie SharpLink sorgten zuletzt für einen starken Nachfragedruck.
  • Tom Lee, der Vorstandsvorsitzende der größten Ethereum-Strategiefirma der Welt, BitMine, meinte jüngst in einem Interview optimistisch: “Es gibt eine signifikante Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ethereum Bitcoin flippt.” Stand jetzt müsste der ETH-Kurs dafür allerdings auf fast 20.000 US-Dollar steigen.
  • Noch stärker zeigt die die XRP-Kursentwicklung mit einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Ripple-Coin handelt derzeit bei 3,33 US-Dollar und profitiert vom finalen Ende des mehrjährigen Rechtsstreites mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).
  • Zudem wächst die Hoffnung auf einen baldigen Start von XRP Spot ETFs in den USA. Polymarket-Nutzer sehen inzwischen eine Chance von 88 Prozent für die Ripple-Indexfonds-Genehmigung bis Ende 2025. Derweil könnte in Japan bald ein innovativer Bitcoin XRP ETF das Licht der Welt erblicken.
  • Infolge der positiven Kursentwicklungen steht der Fear & Greed Index auf “Gier” und zeigt einen Punktestand von 74 an. Nach einer leichten Abkühlung in den vergangenen Handelstagen steigt nun auch die Stimmung der Krypto-Anleger wieder.
Quellen

Alle Kurse
