- Nach dem kürzlichen Rekordlauf zeigt sich der Krypto-Markt heute im Korrekturmodus: Die meisten Coins verlieren zwischen 3 und 5 Prozent an Wert. Die Gesamtmarktkapitalisierung fällt um rund 4 Prozent auf 4,14 Billionen US-Dollar.
- Bitcoin gibt etwa 3 Prozent nach und notiert bei 121.000 US-Dollar, während Ethereum mit einem Minus von 6 Prozent auf 4.400 US-Dollar abrutscht. Vergleichsweise stark steht immer noch BNB da, mit einem Plus von 3 Prozent und einem Kurs von 1,200 US-Dollar.
- Der Fear & Greed Index sinkt leicht auf 55 Punkte. Ein Zeichen, dass der Markt von Gier in Richtung Neutralität kippt. Der Average Crypto RSI tendiert leicht in Richtung überverkauft. Insgesamt lässt sich die Abwärtsbewegung als normale und gesunde Korrektur nach einer starken Rallye lesen.
- Das Interesse an Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs drehte zuletzt extrem auf mit Milliardensummen, besonders von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch bei knapp 126.000 US-Dollar, BNB durchstieß die 1.300 US-Dollar-Marke. Insgesamt ist die Anlegerstimmung optimistisch, da Oktober historisch gesehen oft ein positiver Monat für den Markt war. Auch viele andere Faktoren, wie die globale Geldpolitik, deuten darauf hin.
