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Jens Behrens im Interview 

Krypto-Haltefrist abschaffen? SPD will Deutschlands größten Steuervorteil beseitigen

Noch nie wurde die Abschaffung der Krypto-Haltefrist so intensiv diskutiert wie in den vergangenen Wochen. Warum die SPD wenig von den steuerbefreiten Gewinnen mit Bitcoin, Ethereum und Co. hält, erklärt Jens Behrens im Interview.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Jens Behrens

Beitragsbild: picture alliance

 | Jens Behrens im Bundestag

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die einjährige Krypto-Haltefrist auf der Kippe steht
  • Welche tiefgreifenden Reformen die SPD jetzt plant
  • Wie Deutschland als Standort dennoch attraktiver werden soll

Die einjährige Krypto-Haltefrist gilt für viele Anleger als einer der größten steuerlichen Vorteile in Deutschland. Doch nun scheint sie vor dem Aus zu stehen. SPD, Grüne und Linke haben zuletzt Anträge zur Reform der Besteuerung von Kryptowährungen in den Bundestag eingebracht. BTC-ECHO hat mit Jens Behrens, SPD-Politiker und Mitglied des Finanzausschusses, über die geplanten Steueränderungen und die Rolle der Blockchain-Technologie gesprochen. Von steuerfreien Gewinne mit Bitcoin und Co. halten die Sozialdemokraten wenig.

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