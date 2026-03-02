Krypto-Betrüger SBF hofiert Trump: “So geht Regime Change”

- Der verurteilte Krypto-Betrüger Sam Bankman-Fried (SBF) hat den Angriff der USA auf den Iran am vergangenen Wochenende befürwortet und Präsident Donald Trump ausdrücklich gelobt. “So geht Regime Change”, schrieb er auf der Kurznachrichtenplattform X.
- Verglichen mit den Kriegseinsätzen im Irak oder Afghanistan sei das Vorgehen im Iran und auch in Venezuela von “chirurgischer” Präzision geprägt gewesen, so der 33-Jährige.
- In den Kommentaren unter dem Post mutmaßen Nutzer, was SBF zum Absetzen der Nachricht bewogen haben könnte. Einige vermuten Kalkül. In den vergangenen Monaten hatte Bankman-Fried immer wieder auf eine Begnadigung durch den US-Präsidenten spekuliert, nachdem Trump im vergangenen Jahr Binance-Gründer Changpeng Zhao Amnesie gewährt hatte.
- In SBFs Fall blieben die Bemühungen bislang allerdings ohne Erfolg. Anfang des Jahres schloss der US-Präsident eine Begnadigung des FTX-Gründers aus.
- Bankman-Fried verbüßt seit März 2024 eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs und Veruntreuung. Das Drama um den Milliardenkollaps der einstigen Vorzeige-Börse soll bald vom Streamingdienst Netflix verfilmt werden.
