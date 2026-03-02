App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Bitcoin sicher traden
Mehr als 1 Million Nutzer vertrauen BISON
2.34 T $
Hyperliquid-Kurs32.59 $0.92%
Bitcoin-Kurs69,088.00 $4.29%
Ethereum-Kurs2,037.02 $4.30%
XRP-Kurs1.39 $2.19%
BNB-Kurs640.40 $3.66%
Solana-Kurs86.87 $3.25%
TRON-Kurs0.283312 $0.89%
Dogecoin-Kurs0.093416 $0.98%
Cardano-Kurs0.275456 $0.37%
Zcash-Kurs222.76 $2.94%
Chainlink-Kurs8.98 $3.36%
BTC-ECHO Umfrage 

Krypto-Anleger sehen Quantencomputer nicht als Gefahr für Bitcoin

Im Bitcoin-Space greift die Quanten-Angst um sich. Anleger scheint die Gefahr in der jüngsten BTC-ECHO-Umfrage aber kaltzulassen.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs69,088.00 $4.29 %
Bitcoin kaufen
Ein Quantencomputer des Start-ups IQM Germany steht in einem Rechenzentrum. IQM baut den europäischen Quantenrechner Euro-Q-Exa für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ). Die Anschaffung des Quantensystems Euro-Q-Exa am LRZ sichert dem Freistaat eine führende Stellung bei Quantentechnologie in Europa.

Beitragsbild: picture alliance

 | Quantencomputer: das Kryptonit für Bitcoin?
  • Werden Quantencomputer zur Gefahr für Bitcoin? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger im Krypto-Space diskutiert. Die Antwort der BTC-ECHO-Leserschaft ist klar: “Nein”.
  • Wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht, sagten fast 60 Prozent der mehr als 7.100 Befragten, dass die Hochleistungsrechner eher keine Gefahr für die älteste Kryptowährung der Welt darstellten.
  • 33 Prozent sahen hingegen ein ernsthaftes Risiko. 8 weitere Prozent waren unentschlossen.
  • Wenngleich unserer Leserschaft die Bedrohungslage eher niedrig einschätzt, laufen bei einigen Projekten bereits konkrete Vorbereitungen auf das Post-Quanten-Zeitalter.
  • So stellte vergangene Woche Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin zentrale Eckpunkte der neuen Roadmap vor. Ein Pfeiler dabei: Quantenresistenz.
  • Bitcoiner wie Michael Saylor sehen für die Kryptowährung erst “eine Gefahr in 10 Jahren”.
  • Im Netzwerk werden derweil bereits Vorkehrungen getroffen. Über den Vorschlag BIP 360 brachte die Community nun einen ersten konkreten Lösungsvorschlag auf den Tisch. Ob und wann es zu einer Umsetzung kommt, ist allerdings noch unklar.
  • Im Gegensatz zu normalen Computern rechnen Quantencomputer nicht auf binäre Art und Weise. Dadurch können Sie Rechenoperationen deutlich schneller abwickeln und heutige Verschlüsselungsmechanismen theoretisch knacken.

Wer die Kursschwäche bei Bitcoin nutzen möchte, um sein Portfolio aufzupolieren, kann das über Coinbase. Neukunden erhalten dort 30 Euro Cashback in Bitcoin, wenn sie mindestens 30 Euro investieren.

Empfohlenes Video
Quantencomputer vs. Bitcoin – Wie real ist die Gefahr?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
XRP-Münze vor rotem Hintergrund
Ripple vor unsicheren ZeitenXRP im Krisenmodus: Wie tief der Ripple Coin im “Worst Case” fallen könnte
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Syrup-Logo vor Chart
SYRUP unterbewertet?Maple Finance: Vom Totalschaden zum Milliarden-Comeback
NEAR Protocol
1.37 $
17.25%
Virtuals Protocol
0.763424 $
10.88%
Morpho
1.93 $
10.55%
Ethena
0.113623 $
9.03%
Aave
122.08 $
6.41%
Sky
0.070861 $
5.51%
HTX DAO
0.000002 $
5.33%
Bittensor
187.05 $
4.80%
Worldcoin
0.403687 $
4.76%
Jupiter
0.174979 $
4.42%
POL (ex-MATIC)
0.100983 $
-5.10%
Provenance Blockchain
0.016007 $
-4.45%
​​Stable
0.031389 $
-4.02%
Polkadot
1.50 $
-3.64%
pippin
0.555218 $
-3.39%
Aster
0.698482 $
-1.97%
Shiba Inu
0.000005 $
-1.81%
World Liberty Financial
0.106891 $
-1.34%
Canton
0.159618 $
-1.17%
A7A5
0.012741 $
-0.91%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren