Im Bitcoin-Space greift die Quanten-Angst um sich. Anleger scheint die Gefahr in der jüngsten BTC-ECHO-Umfrage aber kaltzulassen.

Krypto-Anleger sehen Quantencomputer nicht als Gefahr für Bitcoin

Werden Quantencomputer zur Gefahr für Bitcoin? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger im Krypto-Space diskutiert. Die Antwort der BTC-ECHO-Leserschaft ist klar: “Nein”.

Wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht, sagten fast 60 Prozent der mehr als 7.100 Befragten, dass die Hochleistungsrechner eher keine Gefahr für die älteste Kryptowährung der Welt darstellten.

33 Prozent sahen hingegen ein ernsthaftes Risiko. 8 weitere Prozent waren unentschlossen.

Wenngleich unserer Leserschaft die Bedrohungslage eher niedrig einschätzt, laufen bei einigen Projekten bereits konkrete Vorbereitungen auf das Post-Quanten-Zeitalter.

So stellte vergangene Woche Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin zentrale Eckpunkte der neuen Roadmap vor. Ein Pfeiler dabei: Quantenresistenz.

Bitcoiner wie Michael Saylor sehen für die Kryptowährung erst “eine Gefahr in 10 Jahren”.

Im Netzwerk werden derweil bereits Vorkehrungen getroffen. Über den Vorschlag BIP 360 brachte die Community nun einen ersten konkreten Lösungsvorschlag auf den Tisch. Ob und wann es zu einer Umsetzung kommt, ist allerdings noch unklar.

Im Gegensatz zu normalen Computern rechnen Quantencomputer nicht auf binäre Art und Weise. Dadurch können Sie Rechenoperationen deutlich schneller abwickeln und heutige Verschlüsselungsmechanismen theoretisch knacken.

