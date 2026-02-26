Ethereum rüstet gegen Quantencomputer: Buterin skizziert Pläne

Schutz vor Quantencomputer und eine deutliche Leistungssteigerung: Vitalik Buterin hat den Ethereum-Fahrplan der nächsten Jahre vorgestellt.

Vitalik Buterin hat in einem aktuellen Beitrag auf X zentrale Punkte der neuen Ethereum-Roadmap erläutert. Im Mittelpunkt stehen deutlich schnellere Transaktionen, eine verkürzte Finalität und der Schutz vor Quantencomputer. Grundlage ist die von der Ethereum Foundation veröffentlichte “Strawmap”, die einen mehrjährigen Umbau des Netzwerks vorsieht.

A very important document. Let's walk through this one "goal" at a time. We'll start with fast slots and fast finality.



I expect that we'll reduce slot time in an incremental fashion, eg. I like the "sqrt(2) at a time" formula (12 -> 8 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2, though the last two… https://t.co/ni9wIF2BgJ — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 25, 2026

Die sogenannte Slot-Zeit, also der Abstand zwischen zwei neuen Ethereum-Blöcken, liegt derzeit bei rund zwölf Sekunden. Perspektivisch sind zwei Sekunden anvisiert. “Ich erwarte, dass wir die Slot-Zeit in inkrementeller Weise reduzieren”, so Buterin.

Transaktionen sollen dadurch schneller ins Netzwerk gelangen und bestätigt werden. Technische Verbesserungen zwischen den Netzwerkknoten sollen dafür sorgen, dass Blöcke schneller verbreitet werden können. Buterin zufolge lasse sich die Übertragungszeiten dadurch deutlich reduzieren.

Einen deutlichen Boost soll auch die Finalität erhalten. Aktuell dauert es im Schnitt rund sechzehn Minuten, bis eine Transaktion als endgültig gilt. Künftig soll dieser Zeitraum auf sechs bis sechzehn Sekunden sinken. “Das Ziel ist es, Slots und Finalität zu entkoppeln, damit wir beide separat betrachten können”, so Buterin.

Dafür ist ein grundlegender Umbau des Konsensmechanismus vorgesehen. Buterin spricht von einem “sehr invasiven Set von Änderungen”, darunter insbesondere ein Wechsel hin zu Post-Quantum-Hash-basierten Signaturen.

Durch den schrittweisen Umbau könnte Ethereum zunächst die Blockproduktion gegen Angriffe durch Quantencomputer absichern und die Finalität in einem späteren Schritt. “Wir könnten relativ schnell in ein Regime kommen, in dem wir die Finalitätsgarantie verlieren, falls plötzlich Quantencomputer auftauchen, die Chain aber weiterläuft”, so Buterin.

Zusammenfassend kündigt der Ethereum-Mitgründer “progressive Reduzierungen sowohl der Slot-Zeit als auch der Finalitätszeit” an. Der Zeitrahmen für die Umsetzung der Änderungen erstreckt sich laut Roadmap über etwa vier Jahre und mehrere geplante Hard Forks.

