Zwei bis zehn Prozent im Minus Korrektur am Krypto-Markt: Darum sehen Bitcoin und Co. rot

Krypto im Abwärtsstrudel: Starke US-Wirtschaftsdaten drücken Risikoassets wie Bitcoin und Tech-Aktien in die Tiefe.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs109,625.00 $-1.89 %
Eine physische Bitcoin-Münze auf rotem Hintergrund mit Abwärtspfeilen und einem Candlestick-Diagramm, das einen Rückgang des Werts der Kryptowährung Bitcoin veranschaulicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Krypto schrieben rote Zahlen
  • Der Krypto-Markt startet mit roten Zahlen in den Tag. Bitcoin fällt um zwei Prozent, viele Atlcoins zwischen fünf und zehn Prozent. Besonders hart trifft es Story (-28 Prozent), Aster (-14 Prozent) und Avalanche (-10 Prozent).
  • Es wurden ungefähr eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert. Insgesamt fällt der gesamte Krypto-Markt um rund 2,5 Prozent. Das Stimmungsbarometer, der Fear & Greed-Index, sinkt auf 38 Punkte, also Angst. Der Crypto-RSI steht auf Oversold. Auch die Wall Street schloss mit leichten Verlusten.
  • Auch Krypto-Aktien standen im Feuer: Strategy (MSTR) verlor 4,5 Prozent, Coinbase (COIN) rutschte um 4,1 Prozent ab. Am härtesten traf es die Bitcoin-Miner: Cipher Mining (CIFR) stürzte trotz positiver Nachrichten um 9,4 Prozent ab, während HIVE, Bitdeer und Bitfarms zwischen sechs und acht Prozent nachgaben.
  • Der Grund für diese Entwicklung, die Verkündung der US-Wirtschaftszahlen: Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal überraschend stark um 3,8 Prozent, deutlich über den Prognosen. Die Folge: US-Staatsanleihen rentieren so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr. Zinssenkungshoffnungen kühlen damit hingegen spürbar ab. Das senkt auch die Bereitschaft, in Risikoassets wie Kryptowährungen zu investieren.
