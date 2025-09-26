- Der Krypto-Markt startet mit roten Zahlen in den Tag. Bitcoin fällt um zwei Prozent, viele Atlcoins zwischen fünf und zehn Prozent. Besonders hart trifft es Story (-28 Prozent), Aster (-14 Prozent) und Avalanche (-10 Prozent).
- Es wurden ungefähr eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert. Insgesamt fällt der gesamte Krypto-Markt um rund 2,5 Prozent. Das Stimmungsbarometer, der Fear & Greed-Index, sinkt auf 38 Punkte, also Angst. Der Crypto-RSI steht auf Oversold. Auch die Wall Street schloss mit leichten Verlusten.
- Auch Krypto-Aktien standen im Feuer: Strategy (MSTR) verlor 4,5 Prozent, Coinbase (COIN) rutschte um 4,1 Prozent ab. Am härtesten traf es die Bitcoin-Miner: Cipher Mining (CIFR) stürzte trotz positiver Nachrichten um 9,4 Prozent ab, während HIVE, Bitdeer und Bitfarms zwischen sechs und acht Prozent nachgaben.
- Der Grund für diese Entwicklung, die Verkündung der US-Wirtschaftszahlen: Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal überraschend stark um 3,8 Prozent, deutlich über den Prognosen. Die Folge: US-Staatsanleihen rentieren so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr. Zinssenkungshoffnungen kühlen damit hingegen spürbar ab. Das senkt auch die Bereitschaft, in Risikoassets wie Kryptowährungen zu investieren.
