- David Bailey, der CEO von Bitcoin Magazine, hat auf X prognostiziert, dass es in den kommenden Jahren keinen klassischen Bitcoin-Bärenmarkt mehr geben wird.
- Der Trumpsche Krypto-Berater ist für seine ausgesprochen bullische Haltung gegenüber Bitcoin bekannt und sorgt regelmäßig mit optimistischen Aussagen für Aufmerksamkeit.
- Vor kurzem gründete er die Bitcoin-Treasury-Company “Nakamoto“, die bereits rund 679 Millionen US-Dollar in BTC investiert hat.
- Das Ziel von Nakamoto ist es, so viele Bitcoin wie möglich zu akkumulieren, frei nach dem Vorbild von Strategy (ehemals MicroStrategy).
- “Jeder Staat, jede Bank, jeder Versicherer, jedes Unternehmen, jede Pensionskasse und viele mehr werden Bitcoin besitzen. Der Prozess hat bereits ernsthaft begonnen, doch wir haben noch nicht einmal 0,01 Prozent des TAM erreicht”, so Bailey.
- Und weiter: “Wir werden noch viel höher steigen. Träumen Sie groß!”
- Einen konkreten Grund für seine Prognose nennt Bailey nicht. Allerdings könnte er damit auf die zunehmende Rolle von Bitcoin-Treasury-Unternehmen und Spot ETFs anspielen.
- In der vergangenen Woche verzeichneten die ETFs Nettoabflüsse von rund 1,2 Milliarden US-Dollar, doch insgesamt akkumulieren sie langfristig beträchtliche Mengen an BTC. Seit dem Handelsstart im Januar 2024 flossen über 53 Milliarden US-Dollar in die Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co.
- Neben den ETFs kaufen auch die Treasury-Unternehmen wie Strategy oder Metaplanet regelmäßig BTC, wodurch das verfügbare Angebot weiter sinkt. Gleichzeitig werden täglich nur etwa 450 neue BTC durch Mining in Umlauf gebracht.
- Kritiker der Bailey-These verweisen aber darauf, dass auch in jedem vorherigen Zyklus behauptet wurde, es werde diesmal keinen Bärenmarkt geben – und dennoch kam er jedes Mal.
- Bailey hingegen betont, dass die aktuelle Situation einzigartig sei, weil die Nachfrage inzwischen echte Institutionen und Unternehmen tragen. Ob sich diese bullishe Bitcoin-Einschätzung wirklich bestätigt, bleibt abzuwarten.
