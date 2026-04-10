Japan geht den nächsten Schritt in der Regulierung von Kryptowährungen. Ein neuer Gesetzentwurf könnte den Markt grundlegend verändern.

Japan verschärft seinen regulatorischen Kurs im Krypto-Sektor und hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der Kryptowährungen künftig als Finanzinstrumente klassifizieren soll. Damit würden digitale Assets stärker unter bestehende Finanzmarktgesetze fallen. Ziel der Maßnahme ist es, den Anlegerschutz zu verbessern und den Handel transparenter zu gestalten. Eine Umsetzung der geplanten Regelungen wird derzeit für das Jahr 2027 erwartet.

Konkret würde die neue Einstufung bedeuten, dass strengere Vorschriften für Marktteilnehmer gelten. Dazu zählen unter anderem erweiterte Offenlegungspflichten sowie Maßnahmen gegen Marktmanipulation und Insiderhandel. Der Krypto-Markt würde damit stärker an die Regulierung klassischer Finanzprodukte wie Aktien angeglichen.

“Wir werden das Angebot an Wachstumskapital als Reaktion auf Veränderungen an den Finanz- und Kapitalmärkten ausweiten und für Fairness und Transparenz auf dem Markt sowie für Anlegerschutz sorgen“, so Finanzministerin Satsuki Katayama auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung.

Krypto-Regulierung wird international immer strenger

Der Schritt Japans reiht sich in eine weltweite Entwicklung ein. Immer mehr Staaten setzen auf klare gesetzliche Vorgaben, um Risiken zu begrenzen und gleichzeitig Innovation zu ermöglichen. Während die EU mit MiCA bereits einen umfassenden Regulierungsrahmen geschaffen hat, prüfen auch andere große Volkswirtschaften strengere Regeln für den Krypto-Markt.

Für Investoren könnte die neue Einstufung langfristig positive Effekte haben. Mehr Regulierung bedeutet in vielen Fällen auch mehr Vertrauen und Sicherheit. Gleichzeitig könnten strengere Vorgaben kurzfristig zu Anpassungen im Markt führen, insbesondere für Unternehmen, die bisher weniger stark reguliert waren.

Insgesamt zeigt sich, dass Kryptowährungen zunehmend als fester Bestandteil des globalen Finanzsystems betrachtet werden. Die geplanten Änderungen in Japan unterstreichen diesen Trend und könnten Signalwirkung für andere Länder haben.

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