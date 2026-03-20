Sein Zukunftsversprechen konnte die Blockchain-Gaming-Branche nur selten halten. Nun zeigen neue Zahlen das Ausmaß der existenziellen Krise.

Blockchain Gaming sollte Videospiele auf die nächste Evolutionsstufe hieven. So zumindest lautete die große Vision, als Ende 2021 der erste große Hype den Krypto-Space erfasste. Vier Jahre später steckt die Branche in einer anhaltenden Krise. Wie verheerend die Lage ist, zeigt ein aktueller Bericht der Krypto-Medienplattform Chainplay.

Demnach fiel die Marktkapitalisierung des gesamten GameFi-Sektors bis Ende 2025 auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu den rund 23,9 Milliarden US-Dollar des Vorjahres bedeutet das einen Rückgang von 67 Prozent.

Mit den fallenden Kursen ließ damit auch das Interesse der Investoren am Blockchain-Gaming-Sektor nach. Flossen bis Ende 2024 noch 857 Millionen US-Dollar in den Bereich, brach dieser Wert ein Jahr später um ein Drittel ein. Den Rückgang konnten Projekte auf der BNB-Chain noch am ehesten verkraften. Allgemein halbierte sich die Anzahl der finanzierten Projekte um mehr als die Hälfte auf 114.

“Blockchain Gaming kommt nicht mehr zurück”

Mittlerweile mehren sich auch Zweifel im Krypto-Space. So schrieb etwa Lily Liu, President der Solana Foundation, auf eine Meldung über das Aus des Metaversprojekts bei Mark Zuckerbergs Meta: “Auch Blockchain Gaming wird nicht mehr zurückkommen”.

Dass ranghohes Personal der Solana Foundation dem Sektor ihr Vertrauen entzieht, überrascht. Immerhin war die Blockchain über die letzten Jahre einer der Pfeiler der Industrie. Auf kaum einem anderen Netzwerk wurden so viele Gaming-Projekte entwickelt wie auf Solana. Entsprechend konnten sich manche Nutzer eine Bemerkung dazu nicht verkneifen.

Dass die Industrie in so einer existenziellen Krise steckt, mag auch daran liegen, dass Projekte zu aggressiv mit dem Label Blockchain vorgeprescht sind und so potenzielle Nutzer abschreckten. Ein User auf X fasst es so zusammen: “Spiele müssen in erster Linie Spaß machen; die Blockchain-Technologie sollte lediglich das Transaktionserlebnis verbessern.”