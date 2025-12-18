- Die Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH (HADC), eine Tochtergesellschaft der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Zulassung nach der europäischen Markets in Crypto-Assets Regulation erhalten. Die MiCA-Lizenz wurde mit Wirkung zum Ende November 2025 erteilt und ergänzt die bereits bestehende Erlaubnis für das qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft in Deutschland.
- Die Zulassung umfasst die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten sowie Transferdienstleistungen für Kryptowerte, darunter die Durchführung von Transaktionen im Auftrag von Kunden. Über das sogenannte Passporting-Verfahren kann HADC diese Dienstleistungen künftig auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbieten.
- Hauck Aufhäuser Digital Custody zählt zu den ersten Anbietern mit einer deutschen Kryptoverwahrlizenz und ist auf institutionelle Kunden wie Banken und Finanzinstitute spezialisiert. Dieser Fokus soll auch unter dem neuen europäischen Regulierungsrahmen beibehalten werden. Seit dem Jahr 2025 gehört die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank zur ABN AMRO-Gruppe, unter deren Dach das Digital-Asset-Geschäft weiter ausgebaut werden soll.
- Yorick Naeff, Head of Innovation bei ABN AMRO, erklärt, die europaweite MiCA-Lizenz bilde eine Grundlage für den Ausbau regulierter Angebote im Bereich digitaler Vermögenswerte. Geschäftsführer Heinz-Dieter Kindlein betonte den konstruktiven Austausch mit der BaFin im Zulassungsverfahren. Die MiCA-Verordnung ist seit dem 30. Dezember 2024 in Kraft und schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowerte-Dienstleistungen in der Europäischen Union.
- Zuletzt hatte auch Zodia Custody eine MiCA-Lizenz von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF erhalten.
