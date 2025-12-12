Zodia Custody erhält MiCA-Lizenz für Krypto-Verwahrung

- Zodia Custody erhält von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF eine MiCA-Lizenz und darf künftig regulierte Verwahrdienstleistungen europaweit anbieten. Das geht aus einer Pressemiteillung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Mit der MiCA-Zulassung kann Zodia Custody Europe institutionelle Kunden in allen EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des Passportings bedienen.
- Der Verwahrer für digitale Vermögenswerte stärkt mit der Lizenz seine Position als regulierter Anbieter für institutionelle Krypto-Verwahrung in Europa. Zu den Anteilseignern zählen internationale Großbanken wie Standard Chartered, Northern Trust, die National Australia Bank, SBI Holdings und Emirates NBD.
- Laut Zodia Custody unterstreicht die Genehmigung durch die CSSF den konsequenten Risk-first- und Compliance-Fokus des Unternehmens. Mit der Ernennung von Daniel Soriano zum Authorised Manager baut Zodia Custody Europe zugleich seine lokale Präsenz in Luxemburg aus.
- Auf Konzernebene ist man bereits bei mehreren Aufsichtsbehörden registriert, darunter die FCA im Vereinigten Königreich und die Central Bank of Ireland. Die MiCA-Zulassung gilt als weiterer Schritt zur institutionellen Etablierung regulierter Krypto-Verwahrung in der Europäischen Union.
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+