- Die QNB Group aus Katar verlagert ihre US-Dollar-Zahlungsabwicklung für Geschäftskunden auf die Blockchain-Plattform Kinexys von JPMorgan. Der Scrhitt unterstreicht die wachsende Nutzung der Technologie im internationalen Bankwesen.
- Mit dem neuen System können Überweisungen nun in wenigen Minuten rund um die Uhr abgewickelt werden – auch an Wochenenden –, während klassische Banktransaktionen oft mehrere Tage dauern.
- “Es ist der Traum eines Schatzmeisters”, erklärte Kamel Moris, Leiter des Transaktionsbankings bei QNB, angesichts der Geschwindigkeit und Flexibilität der neuen Infrastruktur.
- JPMorgan hatte sein Blockchain-Netzwerk bereits 2019 gestartet, das heute täglich drei Milliarden US-Dollar an Zahlungen verarbeitet. Ein Bruchteil der insgesamt rund zehn Billionen US-Dollar, die der Bankriese täglich im Zahlungsverkehr bewegt.
- Die Plattform soll nun schrittweise auch anderen Finanzinstituten geöffnet werden, um über das weltweite Korrespondenzbankennetz von JPMorgan noch mehr Unternehmen zu erreichen.
- Parallel testet auch Swift, das über 11.000 Banken verbindet, den Einsatz von Blockchain-Technologie. Namhafte Institute wie BNP Paribas und BNY Mellon beteiligen sich an den Pilotprojekten.
