Partnerschaft mit Coinbase Google integriert Stablecoins für KI-Zahlungen

Google arbeitet am Zahlungsverkehr der Zukunft. Dafür kündigt der Tech-Riese ein Protokoll für KI-Agenten an – und setzt dabei auch auf Stablecoins.

Daniel Hoppmann
Teilen
Ethereum-Kurs4,543.60 $0.72 %
Bitcoin kaufen
Zwei Stapel Münzen mit den Logos von Tether und USD Coin werden vor einem Google-Logo auf einem Bildschirm angezeigt.

Beitragsbild: ChatGPT

 | Stablecoins dürften bei der Zukunft des Bezahlens eine gewichtige Rolle spielen
  • Google hat heute ein neues Open-Source-Protokoll für automatisierte KI-Zahlungen vorgestellt. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung hervor.
  • Über das Agent Payments Protocol (AP2) sollen KI-Agenten künftig Zahlungen sicher abwickeln können. Das Protokoll unterstützt verschiedene Zahlungsarten, darunter Kredit- und Debitkarten, Stablecoins sowie Echtzeit-Banktransfers. Ziel ist eine konsistente und skalierbare Abwicklung über vorhandene und neue Rails.
  • Dafür geht der Tech-Riese Partnerschaften mit mehr als 60 Unternehmen ein. Unter anderem die Bank of America, Mastercard oder auch Paypal. Für die Krypto-Sparte schloss Google eine Kooperation mit der US-Krypto-Börse Coinbase, aber auch der Ethereum Foundation und Metamask.
  • Die Zahlungen laufen über sogenannte „Mandates“: kryptografisch signierte Aufträge, die den Kauf und die Zustimmung des Nutzers eindeutig dokumentieren und anschließend von AP2 automatisiert ausgeführt werden.
  • Diese Informationen werden vom Agenten erfasst, gebündelt und an den Händler weitergeleitet, der dank des Mandates nachprüfen kann, dass die Zahlung durch den Nutzer tatsächlich autorisiert worden ist.
  • Wann AP2 genau an den Start geht, bleibt unklar. Google macht in der Mitteilung keine konkreten Zeitpläne deutlich. Ebenfalls ist nicht bekannt, in welchen Ländern dieses Feature verfügbar sein dürfte.
  • Dass Stablecoins vom Tech-Riesen als Zahlungsmittel mitbedacht werden, dürfte aber schon fast einem Ritterschlag für die wertstabilen Kryptowährungen gleichkommen, der angesichts der regulatorischen Entwicklung und der zunehmend globalen Adoption aber nicht überraschen dürfte.
  • Abseits der reinen Verwendung als Zahlungsmittel bieten Stablecoins Anlegern aber auch Renditechance. Welche das sind, lest ihr hier: So verdienst du 2025 passives Einkommen mit Stablecoins – die besten Strategien

Wenn du selbst unkompliziert mit USDC oder anderen Kryptowährungen handeln möchtest, kannst du dir kostenlos ein Konto bei Bitpanda erstellen und direkt loslegen.

