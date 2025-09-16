Google arbeitet am Zahlungsverkehr der Zukunft. Dafür kündigt der Tech-Riese ein Protokoll für KI-Agenten an – und setzt dabei auch auf Stablecoins.

Google hat heute ein neues Open-Source-Protokoll für automatisierte KI-Zahlungen vorgestellt. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung hervor.

Über das Agent Payments Protocol (AP2) sollen KI-Agenten künftig Zahlungen sicher abwickeln können. Das Protokoll unterstützt verschiedene Zahlungsarten, darunter Kredit- und Debitkarten, Stablecoins sowie Echtzeit-Banktransfers. Ziel ist eine konsistente und skalierbare Abwicklung über vorhandene und neue Rails.

Dafür geht der Tech-Riese Partnerschaften mit mehr als 60 Unternehmen ein. Unter anderem die Bank of America, Mastercard oder auch Paypal. Für die Krypto-Sparte schloss Google eine Kooperation mit der US-Krypto-Börse Coinbase, aber auch der Ethereum Foundation und Metamask.

Die Zahlungen laufen über sogenannte „Mandates“: kryptografisch signierte Aufträge, die den Kauf und die Zustimmung des Nutzers eindeutig dokumentieren und anschließend von AP2 automatisiert ausgeführt werden.

Diese Informationen werden vom Agenten erfasst, gebündelt und an den Händler weitergeleitet, der dank des Mandates nachprüfen kann, dass die Zahlung durch den Nutzer tatsächlich autorisiert worden ist.

Wann AP2 genau an den Start geht, bleibt unklar. Google macht in der Mitteilung keine konkreten Zeitpläne deutlich. Ebenfalls ist nicht bekannt, in welchen Ländern dieses Feature verfügbar sein dürfte.

Dass Stablecoins vom Tech-Riesen als Zahlungsmittel mitbedacht werden, dürfte aber schon fast einem Ritterschlag für die wertstabilen Kryptowährungen gleichkommen, der angesichts der regulatorischen Entwicklung und der zunehmend globalen Adoption aber nicht überraschen dürfte.

Abseits der reinen Verwendung als Zahlungsmittel bieten Stablecoins Anlegern aber auch Renditechance. Welche das sind, lest ihr hier: So verdienst du 2025 passives Einkommen mit Stablecoins – die besten Strategien

Wenn du selbst unkompliziert mit USDC oder anderen Kryptowährungen handeln möchtest, kannst du dir kostenlos ein Konto bei Bitpanda erstellen und direkt loslegen.

Empfohlenes Video Passives Einkommen mit Krypto: So erzielst du Rendite mit Stablecoins!

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

