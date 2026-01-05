Die US-Großbank Goldman Sachs hat das Rating der Coinbase-Aktie hochgestuft und rät zum Kauf. Das sind die Gründe.

Das sind die Gründe

Goldman Sachs hat kürzlich eine Kaufempfehlung für die Aktien der Krypto-Börse Coinbase ausgesprochen. Die US-Großbank stufte das Rating des Wertpapiers hoch.

Gegenüber CNBC begründete Goldman-Analyst James Yaro den Schritt vor allem mit einer neuen strategischen Ausrichtung Coinbase. Konkret sagte er: “Die Umstellung von Coinbase auf Krypto-Infrastruktur wie etwa Verwahrung, Staking und Stablecoins deutet auf ein stabileres Umsatzwachstum hin.”

Tatsächlich hatte sich die Krypto-Börse im vergangenen Jahr stärker auf eine Diversifikation der Umsatzströme konzentriert. So kaufte das Unternehmen von Brian Armstrong im Mai 2025 die Derivat-Börse Deribit für eine Rekordsumme von 2,9 Milliarden US-Dollar.

Im Oktober folgte die Übernahme der Token-Sales-Plattform ECHO für 375 Millionen US-Dollar und kurz vor Weihnachten verkündete Coinbase schließlich die Akquisition des Prognosemarkt-Startups The Clearing Company.

Die neue Strategie macht sich auch auf der Bilanz der Krypto-Börse bemerkbar. So erzielte das Unternehmen in der Sparte “Abonnements und Dienstleistungen” in Q3 2025 einen Umsatz von rund 747 Millionen US-Dollar. Im Vergleichsquartals 2021 lag dieser Wert noch bei 145 Millionen US-Dollar.

Allgemein betont Goldman-Analyst Yaro eine “Erwachsenwerden des Krypto-Ökosystems” an dessen Speerspitze Coinbase stehe. Im Zuge der Einschätzung korrigierte Goldman Sachs sein Preisziel von 294 auf 303 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt COIN bei 254 US-Dollar. Die US-Investmentbank rechnet also mit einem potenziellen Zugewinn von bis zu 20 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte COIN bereits knapp 11 Prozent dazugewinnen.

Die Krypto-Börse selbst veröffentlichte vor kurzem einen Bericht, in dem die drei größten Trends des noch jungen Jahres beleuchtet wurden.

