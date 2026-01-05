App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.24 T $
Bitcoin-Kurs93,840.00 $2.80%
Ethereum-Kurs3,182.00 $1.60%
XRP-Kurs2.18 $4.44%
BNB-Kurs905.35 $1.56%
Solana-Kurs135.50 $0.37%
TRON-Kurs0.292629 $-0.65%
Dogecoin-Kurs0.149769 $-0.80%
Cardano-Kurs0.414706 $3.72%
Zcash-Kurs489.51 $-2.83%
Hyperliquid-Kurs26.50 $1.33%
Chainlink-Kurs13.69 $1.38%
Das sind die Gründe 

Goldman Sachs empfiehlt: Kauft Coinbase-Aktien

Die US-Großbank Goldman Sachs hat das Rating der Coinbase-Aktie hochgestuft und rät zum Kauf. Das sind die Gründe.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs93,840.00 $2.80 %
Bitcoin kaufen
Die Logos von Goldman Sachs und Coinbase auf einem schwarzen Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance/Shutterstock | KI-Fotomontage

 | Hauptverantwortlich für die Kaufempfehlung sei ein Strategiewechsel von Coinbase, heißt es
  • Goldman Sachs hat kürzlich eine Kaufempfehlung für die Aktien der Krypto-Börse Coinbase ausgesprochen. Die US-Großbank stufte das Rating des Wertpapiers hoch.
  • Gegenüber CNBC begründete Goldman-Analyst James Yaro den Schritt vor allem mit einer neuen strategischen Ausrichtung Coinbase. Konkret sagte er: “Die Umstellung von Coinbase auf Krypto-Infrastruktur wie etwa Verwahrung, Staking und Stablecoins deutet auf ein stabileres Umsatzwachstum hin.”
  • Tatsächlich hatte sich die Krypto-Börse im vergangenen Jahr stärker auf eine Diversifikation der Umsatzströme konzentriert. So kaufte das Unternehmen von Brian Armstrong im Mai 2025 die Derivat-Börse Deribit für eine Rekordsumme von 2,9 Milliarden US-Dollar.
  • Im Oktober folgte die Übernahme der Token-Sales-Plattform ECHO für 375 Millionen US-Dollar und kurz vor Weihnachten verkündete Coinbase schließlich die Akquisition des Prognosemarkt-Startups The Clearing Company.
  • Die neue Strategie macht sich auch auf der Bilanz der Krypto-Börse bemerkbar. So erzielte das Unternehmen in der Sparte “Abonnements und Dienstleistungen” in Q3 2025 einen Umsatz von rund 747 Millionen US-Dollar. Im Vergleichsquartals 2021 lag dieser Wert noch bei 145 Millionen US-Dollar.
  • Allgemein betont Goldman-Analyst Yaro eine “Erwachsenwerden des Krypto-Ökosystems” an dessen Speerspitze Coinbase stehe. Im Zuge der Einschätzung korrigierte Goldman Sachs sein Preisziel von 294 auf 303 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt COIN bei 254 US-Dollar. Die US-Investmentbank rechnet also mit einem potenziellen Zugewinn von bis zu 20 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte COIN bereits knapp 11 Prozent dazugewinnen.
  • Die Krypto-Börse selbst veröffentlichte vor kurzem einen Bericht, in dem die drei größten Trends des noch jungen Jahres beleuchtet wurden. Mehr dazu hier: Coinbase-Report: Diese 3 Faktoren dominieren den Krypto-Markt 2026

Wer sicher und einfach Krypto kaufen will, dem sei Coinbase ans Herz gelegt. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin, wenn zuvor der gleiche Betrag investiert wurde.

Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Goldene Ethereum-Münze vor grünem Charthintergrund.
Ethereum und der Trend zur TokenisierungEthereum profitiert von Tokenisierung – 20.000 US-Dollar möglich?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Nahaufnahme eines Smartphone Bildschirms, auf dem die Uniswap Kryptowährungs App angezeigt wird
Ende des Zyklus-DogmaKrypto-Prognose 2026: Kommt jetzt endlich die nächste Altcoin-Season?
Render
2.11 $
15.25%
Shiba Inu
0.000010 $
9.40%
Filecoin
1.60 $
6.39%
XRP
2.18 $
4.44%
Cardano
0.414706 $
3.72%
Internet Computer
3.37 $
3.40%
Coinbase Wrapped BTC
93,926.00 $
2.86%
Bitcoin
93,840.00 $
2.80%
Wrapped Bitcoin
93,800.00 $
2.66%
Official Trump
5.55 $
2.62%
Midnight
0.086252 $
-4.96%
Bonk
0.000012 $
-2.94%
Quant
77.60 $
-2.83%
Zcash
489.51 $
-2.83%
Uniswap
5.83 $
-2.30%
Pump.fun
0.002314 $
-2.26%
Pepe
0.000007 $
-1.89%
Bittensor
263.16 $
-1.61%
Ethena
0.246960 $
-1.50%
Canton
0.146484 $
-1.22%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren