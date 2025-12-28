- Wie ein eisernes Gesetz schienen die auf dem Halving Event beruhenden Vierjahreszyklen sowohl die Bitcoin-Kursentwicklung als auch den gesamten Krypto-Markt zu beherrschen. Doch die erwartete Jahresendrallye 2025 blieb aus – der Vorbote eines strukturellen Wandels? Laut einem neuen Report von Coinbase Institutional rücken für die Zukunft von Krypto jetzt ganz andere Faktoren in den Vordergrund.
- Als ersten Punkt hebt der Coinbase-Report hervor, dass Derivate und insbesondere Perpetual Futures inzwischen das Krypto-Handelsvolumen dominieren würden. Die Preisfindung werde dadurch stärker von Positionierungen, Funding Rates und Liquidität bestimmt und weniger von kurzfristiger Retail-Dynamik.
- Nach den Liquidationen Ende 2025 sei zudem die Hebelwirkung deutlich gesunken, was Coinbase als strukturellen Reset einordnet. Strengere Margin-Regeln und bessere Risikokontrollen sollten die den Krypto-Markt langfristig widerstandsfähiger machen.
- Zweitens würden sich Prognosemärkte wie Polymarket oder Kalshi von Nischenprodukten zu einer festen Größe im Finanzsystem entwickeln. Steigende Handelsvolumina und bessere Liquidität zeigten, dass sie immer häufiger genutzt werden, um Informationen abzubilden und Risiken abzusichern.
- Die Zersplitterung vieler Plattformen erhöhe dabei den Bedarf an übersichtlichen und effizienteren Lösungen. Das ziehe zunehmend professionelle Anleger an und weite die Nutzung über reine Krypto-Trader hinaus aus, auch weil sich die regulatorischen Rahmenbedingungen in einigen Ländern klären.
- Stablecoins und Zahlungsanwendungen gelten für Coinbase als dritte und wichtigste Wachstumssäule 2026. Das Volumen bei USDT, USDC und Co. wachse vor allem durch reale Abwicklungen, grenzüberschreitende Transfers und Liquiditätsmanagement. In den Verknüpfungen mit automatisiertem Handel und KI-basierten Anwendungen sehen die Autoren eine Stärkung von Blockchain-Zahlungen als Infrastruktur digitaler Märkte.
- Ob diese Krypto-Bereiche unter strengeren Bedingungen 2026 weiter wachsen und Risiken bewältigen können, wird laut Coinbase wegweisend. Das Ergebnis die Zukunft von Krypto noch lange nach dem Ende des nächsten Preiszyklus prägen. Galaxy-CEO Mike Novogratz glaubt derweil, dass es im neuen Jahr für XRP und Cardano ungemütlich werden könnte.
