Das Krypto-Jahr 2026 wird große Veränderungen mit sich bringen. Weshalb Dino-Coins wie XRP und ADA vor dem Aus stehen könnten.

Galaxy-CEO warnt: Dann werden XRP und Cardano irrelevant

Galaxy-CEO warnt: Dann werden XRP und Cardano irrelevant

Mike Novogratz zählt seit Jahren zu den schillerndsten Figuren der Krypto-Industrie. Zum Jahresende sendet der Galaxy-CEO nun eine Warnbotschaft an Coins wie XRP und Cardano (ADA), die immer mehr an Bedeutung verlieren könnten, wenn sie mit zunehmender Reife der Branche keinen praktischen Wert nachweisen.

In einem YouTube-Gespräch auf dem Galaxy-Kanal mit dem Titel “2026 ist ein Jahr des Aufbaus” erklärt der Krypto-Unternehmer nüchtern, dass in der nächsten Phase des Zyklus solche Projekte, die hauptsächlich auf Hype, Storytelling oder Community-Dynamik basieren, nicht mehr belohnt werden.

Nach dem Handelsstart der XRP Spot ETFs hatte sich Novogratz noch wohlwollend gegenüber dem Ripple Coin geäußert und festgestellt, dass “ein großer Teil der Nutzer es tatsächlich wie Geld behandelt” und nicht wie eine bloße Spekulation. Seine jüngste Kritik basiert auf einer klaren Unterscheidung zwischen Bitcoin auf der einen und Altcoins auf der anderen Seite.

Bitcoin, so der Galaxy-CEO, fungiere als Makro-Asset und langfristige Absicherung. Andere Krypto-Projekte, darunter XRP und ADA, konkurrieren als Infrastruktur, das heißt als Zahlungssysteme, Finanzinstrumente oder Versorgungsnetze. Dementsprechend bräuchten sie sichtbare Fortschritte bei der realen Adoption, denn sonst könnten sie auf der Strecke bleiben, wenn Kryptowährungen vom Trading zur realen Nutzung übergehen.

“Ich denke, es ist ein Jahr des Aufbauens für uns und für andere Krypto-Unternehmen”, sagt Novogratz. Und ergänzt: “Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, wichtig zu werden.” Die Krypto-Disruption werde allerdings nicht über Nacht passieren. Vielmehr erwartet er eine Übergangsphase von ein bis drei Jahren, wobei das Jahr 2026 einen wichtigen Meilenstein für die Branche darstellt.

Wenn du die günstigen Krypto-Kurse für einen Einstieg bei Bitcoin, Ether und Co. nutzen möchtest, bietet dir Coinbase aktuell einen exklusiven 30 Euro in BTC Bonus. Jetzt registrieren und handeln!

Empfohlenes Video 2026 is a Year for Building with Mike Novogratz

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden

