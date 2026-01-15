Wenn Bitcoin fällt, freut er sich. Wenn Bitcoin steigt, warnt er: Die Rede ist von Peter Schiff. Der Goldbug spricht jetzt vor einem “großen Fehler” – und vor Michael Saylors Aktienunternehmen.

Goldexperte warnt vor Bitcoin: “Das ist ein großer Fehler”

Bitcoin verzeichnet derzeit einen deutlichen Kurssprung. Die Krypto-Leitwährung ist in den vergangenen sieben Tagen um rund 6,5 Prozent gestiegen und notiert aktuell bei knapp 97.000 US-Dollar.

Laut Peter Schiff sei dieser Bitcoin-Kurs Aufschwung jedoch keineswegs ein Zeichen nachhaltiger Stärke – im Gegenteil: “Es gibt heute eine riesige Sucker’s Rallye bei Bitcoin”, schreibt der langjährige Krypto-Kritiker auf X (vormals Twitter). Seiner Einschätzung nach verlagern Trader derzeit Kapital aus Gold- und Silberminenaktien in Bitcoin ETFs und Aktien wie MicroStrategy (MSTR). Laut Schiff: ein Fehler.

There’s a huge sucker’s rally in Bitcoin today. My guess is that some traders are taking profits in gold and silver mining stocks and buying Bitcoin ETFs and $MSTR. That’s a big mistake, and savvy traders should take advantage by buying mining stocks and selling Bitcoin and MSTR. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 14, 2026

Peter Schiff sieht in den steigenden Bitcoin-Indikatoren ein Warnsignal. Für ihn ist klar: Anleger unterschätzen die langfristige Stärke von Gold. “Clevere Trader sollten diese Gelegenheit nutzen, um [Gold]-Mining-Aktien zu kaufen und Bitcoin sowie MSTR zu verkaufen”, so Schiff.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Goldfan Bitcoin mehrfach als “wertlos” bezeichnet und vor einem Totalverlust gewarnt – bislang ohne Erfolg: In den letzten fünf Jahren ist Bitcoin um 170 Prozent gestiegen.

Auch Gold konnte deutlich zulegen I Quelle: Tradingview

Ob Schiffs Prognose diesmal aufgeht, bleibt offen. Zuletzt gab sich der Goldbug überrascht: “Die Leute kaufen Bitcoin – wegen mir”, so Schiff.

Was man Schiff aber zugestehen muss: Die Kritik an Michael Saylors Strategy (ehemals MicroStrategy) ist berechtigt. Die Aktie ist in den vergangenen 365 Tagen um rund 51 Prozent gefallen, viele Investoren sitzen auf einem Verlust. Warum die MSTR-Aktie erstmals hinter Bitcoin zurückbleibt – und was das über den Investmentcase aussagt, lest ihr hier: Ist Saylor gescheitert?

