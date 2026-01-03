- Tom Lee, Vorsitzender des börsennotierten Ethereum-Treasury-Unternehmens BitMine, hat die Aktionäre aufgefordert, einem Vorschlag zuzustimmen, der die Anzahl der genehmigten Aktien des Unternehmens von 50 Millionen auf 50 Milliarden erhöhen würde.
- Als Grund nannte Lee die potenzielle Notwendigkeit künftiger Aktiensplits, da der Preis von ETH die Bewertung des Unternehmens in die Höhe treibe. Er erklärte, dass der Aktienkurs von BitMine eng mit dem Preis von Ethereum korreliere, und modellierte potenzielle künftige Bewertungen auf Basis des ETH/BTC-Verhältnisses.
- Laut Lee könnte ETH einen Preis von 250.000 US-Dollar erreichen, falls Bitcoin auf 1 Million US-Dollar steigt – ein Szenario, das den Aktienkurs von BitMine auf ein Niveau heben würde, das für die meisten Privatanleger unzugänglich wäre. BitMine vollzog im Jahr 2025 den Wandel von einem reinen Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einer ETH-Treasury-Strategie, behält jedoch weiterhin Teile seines Bitcoin-Geschäfts bei. Sollte ETH die Marke von 250.000 US-Dollar erreichen, läge der “implizite Preis” der BitMine-Aktie laut Lee bei etwa 5.000 US-Dollar pro Anteilsschein, was für den Durchschnittsanleger viel zu teuer sei. Er betonte, dass die meisten Menschen Aktienkurse um die 25 US-Dollar bevorzugen würden und nicht Preise von 500, 1.500 oder 5.000 US-Dollar.
- Lee rechnete vor, dass BitMine bei einem ETH-Preis von 250.000 US-Dollar einen Aktiensplit im Verhältnis 100:1 durchführen müsste, um den Kurs bei 25 US-Dollar zu halten, was dazu führen würde, dass rund 43 Milliarden Aktien im Umlauf wären. Er stellte jedoch klar, dass man aktuell 426 Millionen Aktien im Umlauf habe und die Erhöhung auf 50 Milliarden lediglich die maximal zulässige Gesamtzahl darstellen soll, nicht dass diese sofort ausgegeben werden. Er verwies dabei auf das Phänomen des “Unit Bias” in der Finanzwelt – die psychologische Neigung von Anlegern, die Anzahl der besessenen Anteile höher zu bewerten als die tatsächliche Rendite oder das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
- Die Reaktionen auf X fielen überwiegend negativ aus, da viele Nutzer argumentierten, dass eine so massive Erhöhung des genehmigten Kapitals ein verwässernder Schritt sei. Ein Nutzer bezeichnete den Vorschlag als “verdächtig und lächerlich”, besonders da man eine solche Genehmigung auch dann noch einholen könne, wenn der Kurs tatsächlich steige und nicht, während er “am Boden liege”. Zudem ist eine Kursprognose für ETH von 250.000 US-Dollar äußerst unrealistisch, die damit einhergehende Marktkapitalisierung entspräche fast dem Siebenfachen von Nvidia.
- Ungeachtet der Kritik baut das Unternehmen seine Bestände weiter aus und kaufte kürzlich weitere 32.938 ETH im Wert von über 102 Millionen US-Dollar. Die Treasury von BitMine überschritt im Dezember die Marke von 4 Millionen ETH im Wert von über 12 Milliarden US-Dollar. Währenddessen hat das Unternehmen zudem mit dem Staking begonnen, um zusätzliche Renditen zu erwirtschaften.
- Möchtest du Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?
Quelle
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+