BTC-ECHO
Tom Lee macht Ernst 

Bitmine startet Ethereum-Staking und kauft weiter massiv ETH

Bitmine hat seine Ethereum-Bestände zuletzt massiv ausgebaut. Jetzt beginnt das Unternehmen, einen Teil davon zu staken.

Moritz Draht
Tom Lee, gekleidet in einen dunklen Nadelstreifenanzug, eine rote Krawatte und eine Brille, spricht während eines Fernsehinterviews in einer Studioumgebung über Ethereum und Kapitalflut.

Beitragsbild: Scott Mlyn I CNBC

 | Tom Lee setzt alles auf Ethereum
  • Bitmine Immersion Technologies baut seine Ethereum-Treasury weiter aus. Das Unternehmen meldete am Montag den Kauf weiterer 44.463 Ethereum. Der Gesamtbestand steigt damit auf 4.110.525 ETH. Dies entspricht einem Anteil von etwa 3,41 Prozent an der gesamten Umlaufmenge. Erst in der Vorwoche hatte Bitmine bekannt gegeben, die Marke von vier Millionen ETH überschritten zu haben.
  • Beim aktuellen Ether-Kurs von rund 2.950 US-Dollar liegt der Wert der Treasury bei etwas mehr als zwölf Milliarden US-Dollar. Bitmine strebt weiterhin einen Anteil von fünf Prozent an der gesamten Ethereum-Umlaufmenge an.
  • Mit Blick auf die jüngsten Käufe verwies Tom Lee, Vorsitzender von Bitmine, auf die aktuelle Marktlage zum Jahresende. „Die Marktaktivität nimmt in den letzten Wochen eines Kalenderjahres in der Regel ab“, so Lee in einer Pressemitteilung. Bitmine habe diese Phase gezielt genutzt, um weiter zu akkumulieren.
  • Das Unternehmen habe zudem begonnen, einen Teil seiner Ethereum-Bestände aktiv zu staken. Zum 28. Dezember waren nach Unternehmensangaben mehr als 408.000 ETH im Netzwerk gebunden. Damit erzielt Bitmine bereits laufende Staking-Erträge auf einen Teil seiner Reserven. Der Großteil ist bislang jedoch nicht gestakt.
  • Das könnte sich jedoch ändern. Bitmine arbeite am Aufbau einer eigenen Validatoren-Infrastruktur: Made in America Validator Network, kurz MAVAN. Der Start ist für Anfang 2026 geplant. Man wolle somit künftig einen deutlich größeren Teil der Ethereum-Bestände selbst validieren und die Staking-Erträge direkt im Unternehmen vereinnahmen.
  • Lee sprach dahingehend von einem erheblichen Ertragspotenzial. „Im Vollausbau, wenn der gesamte Ethereum-Bestand über MAVAN und unsere Staking-Partner gestakt wird, lägen die jährlichen Staking-Erträge bei rund 374 Millionen US-Dollar“.
  • An der Börse zeigte sich derweil zuletzt eher Zurückhaltung. Die Aktie von Bitmine notierte zuletzt bei rund 28,50 US-Dollar. Auf Wochensicht entspricht das einem Rückgang von knapp 13 Prozent. Ethereum liegt bei aktuell knapp unter 3.000 US-Dollar auf Wochensicht 4 Prozent im Minus.
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?

Quellen

Pressemitteilung Bitmine

