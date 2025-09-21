Ethereum braucht eine dominante Einnahmequelle, schreibt Vitalik Buterin in einem Beitrag und zieht dabei den Vergleich zu Google.

Ethereum könnte bald seinen “Google-Moment” erleben. Das schreibt Gründer Vitalik Buterin in einem Blog-Beitrag.

Darin erklärt er, dass sogenannte Low-Risk-DeFi-Anwendungen das Potenzial haben, für Ethereum das zu werden, was die Suche für Google ist – eine dauerhafte und stabile Einnahmequelle.

Unter Low-Risk-DeFi versteht Buterin vor allem Zahlungs- und Sparanwendungen, aber auch synthetische Assets und voll besicherte Kreditvergabe, also Bereiche, die im Gegensatz zu spekulativen Projekten wie Memecoins oder riskanten Liquidity-Mining-Programmen auf solide und nachhaltige Nutzung setzen.

Die Anwendungen müssten zudem technisch sicher, global nutzbar und von der Community akzeptiert sein, um eine nachhaltige Adoptionsbewegung zu erzeugen.

Historisch sei DeFi stark von Spekulation und hohen, kurzfristigen Renditen geprägt gewesen. Doch inzwischen seien die Risiken in den Protokollen gesunken, die Sicherheit gestiegen und ein stabiler Kern von Anwendungen entstanden, der sich robust zeigt, so Buterin.

Auch ethisch sei Low-Risk-DeFi kongruent mit den Zielen der Ethereum-Community, da es globalen, permissionless Zugang zu sinnvollen Finanzdienstleistungen ermögliche – und damit auch Menschen in Regionen erreiche, wo traditionelle Banken versagten

Den Vergleich zu Google erklärt Buterin so: Auch der Digitalriese entwickle viele Produkte, die kulturell wichtig, aber wirtschaftlich wenig relevant seien. Der entscheidende Umsatzträger bleibe jedoch die Suche. Für Ethereum könne Low-Risk-DeFi eine ähnliche Rolle übernehmen – nur mit dem Unterschied, dass es nicht wie Werbung problematische Anreizstrukturen schaffe, sondern ein „positiv-summierendes“ Finanzmodell darstelle.

Im aktuellen Bullrun galt Ethereum lange als “Sorgenkind”, nicht zuletzt, weil ein erheblicher Teil der Einnahmen durch die starke Nutzung von Layer-2-Netzwerken wie Arbitrum oder Optimism vom Mainnet abfloss. Durch den Low-Risk-DeFi-Ansatz könnte Ethereum aber perspektivisch eine dominante Umsatzquelle bekommen, was sich letztlich langfristig auch Kurs-technisch bemerkbar machen dürfte.

