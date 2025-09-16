In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kursmarken in den nächsten Handelstagen im Blick der Anleger stehen
- Warum eine bullishe Trendfortsetzung trotz einer Zinssenkung in den USA nicht vorprogrammiert ist
- Wieso erst ein Sprung auf neue Allzeithochs frische Trenddynamik initiieren dürfte
Ethereum (ETH) kann seine Hängepartie der Vorwochen vorerst abstreifen und zwischenzeitlich zurück in Richtung der Augusthochs zulegen. Der Ether-Kurs scheiterte jedoch im Bereich des oberen Bollingerbands und konsolidiert kurz vor der Leitzinsentscheidung in den USA am morgigen Mittwoch zurück in Richtung 20-Tagelinie EMA20 bei 4.451 US-Dollar. Die charttechnische Situation spitzt sich damit weiter zu und könnte eine Vorentscheidung für die nächsten Handelswochen bringen. Diese Kursmarken werden nun für Anleger kurz- und mittelfristig relevant.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden