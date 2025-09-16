App herunterladen
BTC-ECHO
Kursanalyse Ethereum-Kursprognose: Steiniger Weg in Richtung Allzeithoch

Kurz vor der US-Zinsentscheidung wird es für Ethereum ernst: Gelingt ein Ausbruch – oder kippt der ETH-Kurs in eine größere Korrektur?

Stefan Lübeck
Ethereum-Kurs4,543.49 $0.83 %
Eine silberne Ethereum-Münze mit einem goldenen Emblem ruht auf einer Finanztabelle.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Ethereum (ETH) steht an einer charttechnisch relevanten Unterstützungsmarke

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursmarken in den nächsten Handelstagen im Blick der Anleger stehen
  • Warum eine bullishe Trendfortsetzung trotz einer Zinssenkung in den USA nicht vorprogrammiert ist
  • Wieso erst ein Sprung auf neue Allzeithochs frische Trenddynamik initiieren dürfte

Ethereum (ETH) kann seine Hängepartie der Vorwochen vorerst abstreifen und zwischenzeitlich zurück in Richtung der Augusthochs zulegen. Der Ether-Kurs scheiterte jedoch im Bereich des oberen Bollingerbands und konsolidiert kurz vor der Leitzinsentscheidung in den USA am morgigen Mittwoch zurück in Richtung 20-Tagelinie EMA20 bei 4.451 US-Dollar. Die charttechnische Situation spitzt sich damit weiter zu und könnte eine Vorentscheidung für die nächsten Handelswochen bringen. Diese Kursmarken werden nun für Anleger kurz- und mittelfristig relevant.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

