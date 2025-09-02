App herunterladen
Vitalik Buterin, Joe Lubin und Co. Ethereum Rich List: Die vermögendsten ETH-Halter im Überblick

Vitalik Buterin und Joe Lubin gehören zu den reichsten Ethereum-Investoren, doch auch andere Anleger halten eine enorme Menge ETH.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,290.25 $-1.53 %
Vitalik Buterin

Beitragsbild: Shutterstock

 | Vitalik Buterin gründete 2024 die Ethereum-Blockchain und zählt nach wie vor zu den allergrößten ETH-Haltern
  • Während Smart Contracts und Institutionen die Liste der reichen Ethereum-Besitzer 2025 dominieren, besitzen auch einige wenige Einzelpersonen nach wie vor Unsummen an ETH.
  • Joseph Lubin, Mitbegründer von Ethereum, Leiter von ConsenSys, und derzeit als Chairman von Ethereum-Treasury-Unternehmen Sharplink tätig, besitzt schätzungsweise 500.000 ETH (rund 1,2 Milliarden US-Dollar). Dies wurde jedoch nie offiziell bestätigt. Zuletzt prognostizierte der Krypto-Bulle: “Ethereum wird nochmal 100x machen, wahrscheinlich sogar mehr”.
  • Zudem wird angenommen, dass Vitalik Buterin, der Mitbegründer von Ethereum, zwischen 250.000 und 280.000 ETH (ca. 950 Millionen US-Dollar) besitzt. Diese sollen sich größtenteils auf eine kleine Anzahl von nicht-verwahrten Wallets verteilen.
  • Rain Lõhmus, Mitbegründer der LHV Bank, kaufte während des Initial Coin Offering (ICO) 2014 250.000 ETH, verlor aber den Zugang zum private Key. Seine ETH bleiben unangetastet und sind mittlerweile fast 900 Millionen US-Dollar wert.
  • Cameron und Tyler Winklevoss, Gründer der US-amerikanischen Krypto-Börse Gemini, sollen getrennt von der Exchange-Treasury von über 360.000 ETH persönlich noch circa 150.000 bis 200.000 ETH kontrollieren.
  • Anthony Di Iorio, ein weiterer Ethereum-Mitbegründer, hält Berichten zufolge ebenfalls noch 50.000-100.000 ETH.
  • Vermögende Krypto-Investoren finden im Space meist viel Beachtung. Erst gestern verkauften Wale ETH im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar und drückten so den Kurs. Auch die neuen Blockchain-Vorhaben von Google Cloud, Circle und Stripe setzen Ethereum derzeit unter Druck.
  • Der Wettlauf der Ethereum-Treasury-Unternehmen wird derzeit von Bitmine Immersion Technologies (rund 1.800.000 ETH) und Lubins SharpLink Gaming (rund 800.000 ETH) angeführt.
  • BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA) hält derzeit über 3.000.000 ETH – alle Spot-ETFs zusammen mehr als 5.000.000 ETH. Coinbase (knapp 5.000.000 ETH) und Binance (rund 4.200.000 ETH) sind die zwei Börsen mit den größten ETH-Beständen.
