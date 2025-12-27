App herunterladen
Tom Lee bleibt unerschütterlich 

Ethereum-Prognose: “ETH-Kurs kann schnell auf 9.000 US-Dollar steigen”

Tom Lee’s Ethereum-Treasury-Firma BitMine sitzt bereits auf 12 Milliarden in ETH. Warum er für 2026 einen neuen Ether-Höhenflug prognostiziert.

Tobias Zander
Ethereum-Kurs2,926.42 $
Tom Lee im Nadelstreifenanzug und mit rot gestreifter Krawatte zuckt mit einer erhobenen Hand mit den Schultern, während im Hintergrund verschwommene Bildschirme zu sehen sind, die möglicherweise Ethereum verfolgen.

Beitragsbild: Facebook (Tom Lee)

 | Tom Lee wird für Ethereum was Michael Saylor für Bitcoin ist
  • Die Tokenisierung von Aktien, Anleihen und Fonds schreitet im Eiltempo voran und könnte Ethereum zum wichtigsten Netzwerk machen, das diesen strukturellen Wandel der Finanzwelt ermöglicht. So erklärt es jedenfalls Tom Lee, Fundstrat-Analyst und BitMine-Vorsitzender, in einem neuen Interview gegenüber CNBC.
  • Anstatt Ethereum nur als spekulativen Token zu betrachten, sollte man es dem Krypto-Experten zufolge vielmehr als Treibstoff für ein neues Finanzsystem auf der Blockchain klassifizieren. Der ETH-Kurs könne daher zunehmend die tatsächliche Nutzung widerspiegeln – abgewickelte Transaktionen, ausgegebene Assets und Kapitalflüsse durch Smart Contracts.
  • Erst am Dienstag hatte sein Treasury-Unternehmen BitMine 29.462 ETH im Wert 88 Millionen US-Dollar bei BitGo und Kraken erworben. Dazu erklärte Lee: “Wir sind eine wichtige Instanz, die Wall Street durch Tokenisierung den Weg in die Blockchain ebnet.”
  • Aufgrund dieser institutionellen Adoption geht er nun davon aus, dass Ethereum schon im ersten Halbjahr 2026 leicht einen Kurs “zwischen 7.000 und 9.000 US-Dollar” erreichen könnte. Im Moment des Schreibens handelt die zweitgrößte Kryptowährung bei 2.920 US-Dollar, ein Minus von 1,7 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.
  • Für das 2025 zieht Lee ein gemischtes Fazit. Bis zum Oktober wäre es ein durchaus bullishes Krypto-Handelsjahr gewesen, doch die dann ausgelöste Liquidationskaskade erinnert den BitMine-Vorsitzenden in ihrer Dramatik an den FTX-Kollaps vor drei Jahren. Es sei daher kein Wunder, dass die Marktteilnehmer rund 8 Wochen bräuchten, um sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen.
  • Bitcoin habe als Wertspeicher derzeit mit der Rivalität von Gold zu kämpfen, doch für Ethereum als Utility-Layer gelten laut Lee ganz andere Regeln. Das Aufwärtspotenzial hänge weniger von Narrativen ab, sondern vielmehr davon, wie viel Finanzaktivität auf das Netzwerk migriert. Eine umfassende Kursanalyse findet ihr hier: “Ethereum-Kurs unter Druck: Wo liegen mögliche Kaufchancen?“.
