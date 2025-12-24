App herunterladen
Kursanalsyse 

Ethereum-Kurs unter Druck: Wo liegen mögliche Kaufchancen?

Ethereum bewegt sich in einer engen Range unter 3.000 US-Dollar. Marktstruktur und relevante Kursbereiche sind aktuell entscheidend.

Louis Blümlein
Bitcoin kaufen
Eine goldene Ethereum-Münze vor einem blauen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum vor der Entscheidung?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursbereiche beim Ethereum-Kurs aktuell besonders wichtig sind
  • Welche Nachfragezonen kurzfristig als potenzielle Kaufbereiche dienen könnten
  • Was steigendes Open Interest bei fallendem Kurs über die Marktstruktur verrät
  • Warum der aktuelle Kursverlauf vor allem durch den Derivatemarkt geprägt ist
  • Wie geringe Liquidität rund um die Feiertage kurzfristige Bewegungen begünstigen kann

Der Ethereum-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Analyse bei rund 2.940 US-Dollar und bleibt damit weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 US-Dollar. Auf Wochensicht bewegt sich Ethereum weiterhin in einer engen Range zwischen 2.800 und 3.050 US-Dollar. Auf Tagesbasis verzeichnet der Kurs zuletzt einen Rückgang von rund 3,5 Prozent, was die anhaltende Unsicherheit im Markt widerspiegelt. Entsprechend rücken kurzfristige Marktdaten und relevante Kursbereiche in den Fokus.

