In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kursbereiche beim Ethereum-Kurs aktuell besonders wichtig sind
- Welche Nachfragezonen kurzfristig als potenzielle Kaufbereiche dienen könnten
- Was steigendes Open Interest bei fallendem Kurs über die Marktstruktur verrät
- Warum der aktuelle Kursverlauf vor allem durch den Derivatemarkt geprägt ist
- Wie geringe Liquidität rund um die Feiertage kurzfristige Bewegungen begünstigen kann
Der Ethereum-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Analyse bei rund 2.940 US-Dollar und bleibt damit weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 US-Dollar. Auf Wochensicht bewegt sich Ethereum weiterhin in einer engen Range zwischen 2.800 und 3.050 US-Dollar. Auf Tagesbasis verzeichnet der Kurs zuletzt einen Rückgang von rund 3,5 Prozent, was die anhaltende Unsicherheit im Markt widerspiegelt. Entsprechend rücken kurzfristige Marktdaten und relevante Kursbereiche in den Fokus.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Verwandte Themen
Das könnte dich auch interessieren