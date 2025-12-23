Ethereum im Christmas Sale: BitMine schnappt sich 29.462 ETH

- Während Bitcoin-Permabulle Michael Saylor in dieser Woche lieber seine Cashreserve ausbaut, zieht sein Ethereum-Pendant Tom Lee weiter durch. Nach Angaben der On-Chain-Analysefirma Lookonchain hat das Treasury-Unternehmen BitMine 29.462 ETH im Wert 88 Millionen US-Dollar bei BitGo und Kraken erworben.
- Erst am gestrigen Montag gab die führende Ethereum-Treasury bekannt, dass sie in der Vorwoche 98.852 ETH gekauft hat. Damit kommt BitMine nun insgesamt auf knapp 4,07 Millionen ETH, die zu einem Durchschnittspreis von 2.991 US-Dollar pro ETH gekauft wurden. Insgesamt entspricht das einem Wert von 12 Milliarden US-Dollar.
- “Dies ist ein enormer Meilenstein, der nach nur 5,5 Monaten erreicht wurde”, erklärt Tom Lee, Vorsitzender von Bitmine, nach dem jüngsten Kauf. Und ergänzt: “Wir machen rasante Fortschritte in Richtung der ‘Alchemie der 5 Prozent’ und sehen bereits Synergieeffekte, die sich aus unseren umfangreichen ETH-Beständen ergeben. Wir sind eine wichtige Instanz, die Wall Street durch Tokenisierung den Weg in die Blockchain ebnet.”
- Schon jetzt hält BitMine etwa 3,37 Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots. Zum Vergleich: Nach mehr als fünf Jahren angewandter Bitcoin-Strategie kommt MicroStrategy auf 3,36 Prozent des zirkulierenden BTC-Angebotes. Im Gegensatz zur Krypto-Leitwährung gibt es bei Ether allerdings keine absolute Begrenzung der Coins.
- Weil es im Januar final zu einem Ausschluss von Krypto-Treasuries aus dem Indexuniversum von MSCI kommen könnte, stehen neben den großen Bitcoin-Akkumulatoren aber auch BitMine und andere ETH-Strategiefirmen unter Druck. Darüber hinaus wirken ihre Aktien wie ein Hebel auf Ethereum – in beide Richtungen.
- Vorbörslich steht die an der New York Stock Exchange gelistete BMNR-Aktie bei 31,09 US-Dollar, was einem Kurszuwachs von 0,5 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Im Vergleich zum Julihoch bei 161 US-Dollar brach der Kurs jedoch um mehr als 80 Prozent ein. Wie es langfristig für ETH weitergehen könnte, lest ihr in diesem Artikel: “Ethereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose“.
