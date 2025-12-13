App herunterladen
Die Zukunft der zweitgrößten Kryptowährung 

Ethereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose

Wo könnte der Ethereum-Kurs im Jahr 2030 stehen? Drei konkrete Szenarien zeigen, welches Potenzial die Preisentwicklung mittelfristig hat.

Moritz Draht
Eine Ethereum-Münze vor einem bunten Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Zukunft von ETH: Zwischen Skalierungsschub und Konkurrenzdruck

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche ETH-Kursprognosen bis 2030 realistisch sind
  • Welche Rolle dabei technologische Upgrades und ökonomische Faktoren spielen
  • Warum Ethereum zur zentralen Infrastruktur digitaler Märkte werden kann – aber nicht muss
  • Welche Entwicklungen Anleger im Blick behalten sollten

Ethereum gilt seit Jahren als technisches Fundament der Krypto-Branche. Zahlreiche Anwendungsfelder wie DeFi, NFTs, Gaming oder die Tokenisierung realer Werte bauen auf der zweitgrößten Blockchain auf. Mit dem Wechsel zu Proof of Stake wurde ein zentraler technologischer Schritt vollzogen, der zusammen mit dem wachsenden Layer-2-Ökosystem die Grundlage für bessere Skalierbarkeit, niedrigere Kosten und eine breitere Nutzung schafft. Der Blick in Richtung 2030 ist daher für Ethereum-Anleger besonders spannend: Viele wichtige Upgrades dürften bis dahin umgesetzt sein, regulatorische Rahmenbedingungen klarer ausfallen und die institutionelle Adaption weiter voranschreiten – doch die Wettbewerber schlafen nicht.

