- Die Transaktionen im Ethereum-Netzwerk haben am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Die Transaktionsgebühren sind jedoch im Gegensatz zu früheren Spitzen weiter auf niedrigem Niveau. Möglich wurde dies durch in den vergangenen Monaten und Jahren eingeführte technische Upgrades wie EIP-1559, EIP-4844 und EIP-7702.
- Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Staking ist währenddessen auf null gesunken. Dass die Exit-Warteschlange vollständig abgebaut wurde, bedeutet, dass derzeit keine Teilnehmer darauf warten, ihre gestakten Bestände aus dem Netzwerk abzuheben. Marktanalysten deuten dies als Zeichen für das Vertrauen in die langfristige Sicherheit und Rentabilität von Ethereum.
- Parallel dazu befinden sich derzeit 2,6 Millionen ETH in der Warteschlange (das höchste Niveau seit über zwei Jahren), um mit dem Staking zu beginnen – Supply der daraufhin erstmal ebenfalls nicht verkauft wird. Die fundamentalen Treiber für eine massive ETH-Rallye scheinen also gegeben.
- Belastet werden BTC, ETH und Co. jedoch aktuell von der geopolitischen Lage rund um den Grönland-Konflikt. Zudem hinterfragen einige Krypto-Analysten das monetäre Premium, zu dem Layer-1-Blockchains gehandelt werden – warum Ethereum und Solana trotz Blockchain-Adoption crashen könnten.
- Mahnende Worte kamen zudem von Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin. Seiner Einschätzung nach habe das Streben nach Skalierbarkeit in den letzten zehn Jahren das Kernversprechen der Dezentralisierung und Selbstbestimmung geschwächt.
- Eine neue Roadmap für 2026 soll nun die Abhängigkeit von vertrauenswürdigen Servern verringern. Mehr über seine langfristige Vision lest ihr in diesem Artikel: “Vitalik Buterin träumt von Ethereum als Weltcomputer – der Markt von Rendite“.
