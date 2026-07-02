Ethereum Institutional soll die Brücke zwischen Ethereum und der Finanzwelt schlagen. Warum die neue Initiative im Ökosystem so viel Unterstützung bekommt.

Ethereum-Ökosystem startet neue Offensive: Wie die Wall Street überzeugt werden soll

Ethereum-Ökosystem startet neue Offensive: Wie die Wall Street überzeugt werden soll

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethereum startet die Initiative Ethereum Institutional zur besseren Ansprache institutioneller Investoren. â³

Die Non-Profit-Organisation soll die Kommunikation zwischen Blockchain und Finanzwelt stärken. â³

Der Fokus liegt auf Bildung und strategischer Kommunikation für Banken und Asset Manager.

Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins an Bedeutung gewinnen. â³

Ethereum bekommt eine neue Organisation für institutionelle Investoren. Mit Ethereum Institutional soll die Kommunikation zwischen dem Ethereum-Ökosystem und der Finanzwelt verbessert werden. Unterstützer sehen darin einen weiteren Schritt, um die Blockchain stärker als Infrastruktur für tokenisierte Assets, Stablecoins und Kapitalmarktanwendungen zu positionieren.

Ethereum Institutional ist als unabhängige Non-Profit-Organisation angelegt. Der Fokus liegt auf Bildung, strategischer Kommunikation und der Ansprache institutioneller Marktteilnehmer. Damit ergänzt die Initiative andere Organisationen im Ökosystem, die sich bereits um Adoption, Entwicklung und die Interessenvertretung des Netzwerks kümmern.

Neue Organisation für Wall Street

Der Start fällt in eine Phase, in der sich das institutionelle Ethereum-Ökosystem neu sortiert. Erst vor Kurzem war EthLabs gestartet, zudem arbeitet die Ethereum Foundation seit Monaten daran, Teile der Außendarstellung und des Wachstums stärker unabhängigen Organisationen zu überlassen.

Ethereum Institutional soll diese Entwicklung weiter vorantreiben. Statt einer zentralen Stimme entsteht damit eine weitere eigenständige Struktur, die sich speziell an Banken, Asset Manager und andere Akteure aus der traditionellen Finanzwelt richtet.

Vivek Raman, CEO von Etherealize, bezeichnete den Start auf X als Beispiel für das dezentrale Modell der Chain. “Ethereum wird weder von einer einzigen Organisation entwickelt noch betrieben”, schrieb Raman.

Auch Matt Hougan, Chief Investment Officer des Vermögensverwalters Bitwise, bewertete die Entwicklung positiv. Auf X schrieb er: “Es ist schon irgendwie beeindruckend zu beobachten, wie sich ein dezentrales System selbst heilt und Wege findet, um voranzukommen.”

Beschleunigung der Adoption

Für Ethereum kommt der Vorstoß zu einem wichtigen Zeitpunkt. Tokenisierte Vermögenswerte, Stablecoins und Onchain-Kapitalmarktinfrastruktur rücken zunehmend in den Fokus großer Finanzakteure. Unterstützer der Initiative sehen Ethereum dabei als einen der wichtigsten Kandidaten für eine globale Abwicklungsschicht der digitalen Finanzmärkte.

Auch ETH konnte sich zuletzt leicht erholen. Die größten Sieger auf dem Krypto-Markt sind aufgrund der Robinhood Chain derzeit jedoch kleinere DeFi-Token.