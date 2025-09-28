App herunterladen
ETH rutscht unter 4.000 USD Ethereum ETFs: Größte Abflüsse seit Handelsstart

Nachdem die Fonds der zweitgrößten Kryptowährung in den vergangenen Monaten den Kurs nach oben trieben, sorgten ETH-Bären nun für Rekordabflüsse.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,003.65 $-0.50 %
Silberne Ethereum-Münze im Fokus mit einem roten, fallenden Finanzdiagramm im Hintergrund, das einen Rückgang von Ethereums Marktwert symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum rutsche jüngst unter die Marke von 4.000 US-Dollar
  • Spot Ethereum ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche die höchsten wöchentlichen Abflüsse aller Zeiten.
  • Laut Daten von SoSoValue verzeichneten die ETFs in der Woche bis zum 26. September bei einem Handelsvolumen von über 10 Milliarden US-Dollar Abflüsse im Wert von insgesamt 795,6 Millionen US-Dollar.
  • Die Outflows übertrafen damit knapp die zweitschlechteste Woche für die Fonds, die Woche bis zum 5. September, in der Abflüsse im Wert von 787,7 Millionen US-Dollar verbucht wurden.
  • Allein aus dem branchenführenden ETHA-Fonds von BlackRock, der immer noch ein verwaltetes Vermögen von über 15,2 Milliarden US-Dollar hat, flossen in der vergangenen Woche über 200 Millionen US-Dollar ab.
  • Der ETH-Preis kämpft auch am Wochenende mit der 4.000-US-Dollar-Marke. In den vergangenen Wochen wurde das Ethereum-Narrativ zunehmend von Corporate Chains bedroht. Neben Stablecoin-Unternehmen Circle, launchen auch Payments-Riese Stripe und Google Cloud eine eigene Layer-1-Blockchain.
  • Spot Bitcoin ETFs verzeichneten ebenfalls wöchentliche Abflüsse in Höhe von insgesamt 902,5 Millionen US-Dollar. Während der Krypto-Markt unter erheblichen Kursverlusten leidet, hoffen Anleger weiter auf eine Jahresendrallye.
  • Möchtest du Ethereum kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
