- Spot Ethereum ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche die höchsten wöchentlichen Abflüsse aller Zeiten.
- Laut Daten von SoSoValue verzeichneten die ETFs in der Woche bis zum 26. September bei einem Handelsvolumen von über 10 Milliarden US-Dollar Abflüsse im Wert von insgesamt 795,6 Millionen US-Dollar.
- Die Outflows übertrafen damit knapp die zweitschlechteste Woche für die Fonds, die Woche bis zum 5. September, in der Abflüsse im Wert von 787,7 Millionen US-Dollar verbucht wurden.
- Allein aus dem branchenführenden ETHA-Fonds von BlackRock, der immer noch ein verwaltetes Vermögen von über 15,2 Milliarden US-Dollar hat, flossen in der vergangenen Woche über 200 Millionen US-Dollar ab.
- Der ETH-Preis kämpft auch am Wochenende mit der 4.000-US-Dollar-Marke. In den vergangenen Wochen wurde das Ethereum-Narrativ zunehmend von Corporate Chains bedroht. Neben Stablecoin-Unternehmen Circle, launchen auch Payments-Riese Stripe und Google Cloud eine eigene Layer-1-Blockchain.
- Spot Bitcoin ETFs verzeichneten ebenfalls wöchentliche Abflüsse in Höhe von insgesamt 902,5 Millionen US-Dollar. Während der Krypto-Markt unter erheblichen Kursverlusten leidet, hoffen Anleger weiter auf eine Jahresendrallye.
- Möchtest du Ethereum kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
