- Ethereum verzeichnete im August 48,22 Millionen monatliche Transaktionen – so viele wie noch nie. Mit einem Transaktionsvolumen von 320 Milliarden US-Dollar auf dem Mainnet erlebte Ethereum seinen drittstärksten Monat aller Zeiten. Vor allem institutionelle Nachfrage und ETF-Zuflüsse trieben die Zahlen in die Höhe.
- Der ETH-Kurs kletterte im August auf ein neues Allzeithoch von 4.953 US-Dollar und liegt aktuell bei rund 4.200 US-Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das einem Plus von 86 Prozent. Der in DeFi hinterlegte Gesamtwert (Total Locked Value, kurz: TVL) stieg auf 92,2 Milliarden US-Dollar und nähert sich damit wieder den Höchstständen des Bullruns von 2021.
- Mit 139,6 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen erzielte Ethereum zudem den stärksten Monat aller Zeiten im DEX-Sektor und festigte seine Rolle als führendes Layer-1-Netzwerk für On-Chain-Trading. Öffentliche Unternehmen halten inzwischen ETH im Wert von 12 Milliarden US-Dollar. Angeführt wird die Liste von SharpLink Gaming und BitMine Immersion, die zusammen Milliarden in ETH investieren.
- Seit dem Start im Juli 2024 haben Ethereum-ETFs mehr als 13,2 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen angezogen. An der Spitze steht BlackRocks iShares Ethereum ETF mit über 13 Milliarden US-Dollar Assets under Management. Ethereum-ETFs erleben im August einen Rekordmonat mit Zuflüssen von fast vier Milliarden US-Dollar und einem Gesamtplus von 42 Prozent.
- Ethereum startete in 2015 und ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung und gilt als führende Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps). Das Netzwerk ermöglicht nicht nur Zahlungen, sondern auch den Aufbau ganzer Finanz- und App-Ökosysteme wie DeFi, NFTs und DAOs.
