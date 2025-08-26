- SharpLink Gaming hat seine Ethereum-Bestände erheblich ausgebaut. Das in Minneapolis ansässige und an der Nasdaq gelistete Unternehmen (Ticker: SBET) teilte am Dienstag mit, in der vergangenen Woche 56.533 ETH im Gegenwert von rund 252 Millionen US-Dollar erworben zu haben.
- Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 4.462 US-Dollar je Ether. Insgesamt hält SharpLink nun 797.704 ETH, die laut Unternehmensangaben mit 3,64 Milliarden US-Dollar bewertet sind.
- Neben den zusätzlichen Ether-Beständen verfügt das Unternehmen aktuell über rund 200 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, die für weitere Käufe vorgesehen sind. Außerdem hat SharpLink seit dem Start seines Ethereum-Treasury-Programms am 2. Juni bereits 1.799 ETH an Staking Rewards erzielt, was einem Gegenwert von mehr als acht Millionen US-Dollar entspricht.
- SharpLink reiht sich damit in eine wachsende Zahl börsennotierter Digital-Asset-Treasuries ein, die ihre Bilanzen gezielt mit Ethereum bestücken. Erst vor wenigen Tagen hatte BitMine Immersion, ein von Fundstrat-Gründer Tom Lee geführtes Unternehmen, seine Ether-Bestände auf 1,71 Millionen ETH im Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar erhöht.
- Ethereum-Strategien sind riskant. Aber wenn sie aufgehen, kann das auch den Aktienkurs der Treasuries in die Höhe treiben. In einem Beitrag auf der Plattform X kommentiert der Analyst RaAr3s: “Wenn ETH weiterhin das Rückgrat der Finanzwelt bildet, war es eine geniale Entscheidung. Wenn nicht, steckt nichts dahinter.”
- Seit Anfang des Jahres ist der Aktienkurs von Sharplink (SBET) um 141 Prozent gestiegen.
