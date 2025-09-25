App herunterladen
M2 Global Wealth Ethena: Staatsnaher Fonds aus Abu Dhabi investiert 20 Millionen US-Dollar in ENA

Während das Treasury-Unternehmen StablecoinX weiter ENA akkumuliert, steigt nun auch eine Digital-Assets-Gruppe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.

Johannes Dexl
Teilen
Ethena-Kurs0.562425 $-6.31 %
Bitcoin kaufen
In der Mitte ist eine schwarze Münze mit einem weißen geometrischen Ethena-Symbol abgebildet, umgeben von einem blau leuchtenden Lichteffekt auf dunklem Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethena gehört zu den größten Profiteuren des Stablecoin-Hypes
  • M2 Capital – der Investment-Arm der in Abu Dhabi basierten Digital-Asset-Gruppe M2 – beteiligt sich laut übereinstimmenden Medienberichten mit 20 Millionen US-Dollar am Governance-Token des Stablecoin-Protokolls Ethena. M2 wird von ADQ (“Abu Dhabi Developmental Holding Company”), einem Sovereign Wealth Fund von Abu Dhabi unterstützt.
  • Das Geschäft spiegelt die wachsende Nachfrage im Nahen Osten nach regulierten digitalen Vermögenswerten wider, sagte das Unternehmen in einer Erklärung am Donnerstag.
  • Die in Abu Dhabi ansässige M2 Holdings beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft M2 Global Wealth die Produkte von Ethena in ihr Vermögensverwaltungsangebot zu integrieren. Dieser Ansatz bietet institutionellen und vermögenden Kunden Zugang zur Rendite des synthetischen US-Dollars.
  • “Wir setzen einen neuen Maßstab für Vertrauen, Sicherheit und Integrität auf dem Markt für digitale Vermögenswerte in der Region”, so Kim Wong, Managing Director und Head of Treasury bei M2.
  • Ethenas Head of Research Conor Ryder erklärt: “Stablecoins sind das wichtigste Instrument in der Krypto-Welt. Die Bereitstellung eines kryptonativen synthetischen US-Dollars ist nicht nur die größte Herausforderung im Raum, sondern auch die größte Chance”.
  • Der Nahe Osten und insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich dank eines umfassenden regulatorischen Rahmens zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Zentren für digitale Vermögenswerte entwickelt, so M2.
  • Anfang dieses Jahres half M2 Capital der an der Nasdaq notierten SUI Group Holdings, ehemals Mill City Ventures, bei der Durchführung einer PIPE (Private Investment in Public Equity) in Höhe von 450 Millionen US-Dollar, um dessen SUI-Treasury zu lancieren.
  • Ethena profitierte zuletzt von verschiedenen Treibern, darunter das ENA-Treasury-Unternehmen StablecoinX, die erwarteten Zinssenkungen in den USA sowie ein anstehender “Fee Switch”.
  • Mit der Layer-1 Plasma und dessen XPL-Token ging währenddessen ein anderes spannendes Stablecoin-Projekt an den Start.
